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Son Dakika | Bandırma'ya 2 Milyon Euroluk yatırım

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Son Dakika | Bandırma'ya 2 Milyon Euroluk yatırım

Son dakika ekonomi haberine göre Balıkesirli İş insanı Hasan Güneş, Bandırma' da 200 kişinin istihdam edileceği, medikal ürünler fabrikası kurmak için çalışmalara başladı.

Balıkesirli İş insanı Hasan Güneş, Bandırma' da 200 kişinin istihdam edileceği, medikal ürünler fabrikası kurmak için çalışmalara başladı.

Aslen Balıkesirli olan ve Almanya' da yaşayan Hasan Güneş, Bandırma'da birbirine entegre üç fabrika kurmak için çalışmalara başladığını açıkladı. Edincik Mahallesinde 10 bin metrekare alan üzerine kurulacak fabrikada Medikal ürünler üretip, 200 kişiye iş imkanı sağlayacak fabrikanın 3 ay içinde faaliyete geçeceğini belirten İş insanı Hasan Güneş, "Almanya'da İş yerim var. Bandırma'da yatırım yapmak için çalışmalara başladım. 2 Milyon Euro ya maal olacak tesislerimizde 200 kişiye iş imkanı sağlayacağız. Fabrika çalışmalarımızı 3 ay içinde tamamlayıp faaliyete geçirmeyi amaçlıyoruz. Bandırma'da ki ortağım Civan Arıcı ile birlikte Bandırma ' ya yatırım yapmayı amaçlıyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hasan Güneş, İstihdam, Almanya, Yatırım, Ekonomi, Haberler

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