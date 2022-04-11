Son dakika! Atlas Okyanusu'nda seyreden gemide parmağı kopan Türk denizci hastaneye ulaştırıldı

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Atlas Okyanusu'nda seyreden Hakan Oba isimli gemide parmağı kopan Türk denizcinin Martinique Adası'ndan alınarak hastaneye ulaştırıldığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezimize, Atlas Okyanusu'nda seyreden HAKAN OBA gemisinde yağcı olarak görev yapan Türk personelin parmağının kopması nedeniyle acil yardım talebi gelmiş, FORT-DE-FRANCE RCC ile görüşülerek yaralı denizcimiz Martinique Adası'ndan alınarak hastaneye ulaştırılmıştır."