Son başvuru 31 Mayıs

Düzce Belediyesi, Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren bazı vergilerin affı ve yapılandırılmasına ilişkin çalışmalarına başladı.

Düzce Belediyesi, Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren bazı vergilerin affı ve yapılandırılmasına ilişkin çalışmalarına başladı. Vatandaşların belediyeye olan borçlarının yeniden yapılandırılması sağlanıyor.

Düzce Belediyesi, ülke genelinde alacakların affı ve yeniden yapılandırılmasını öngören çalışma ile belediyelerin de alacaklarında yeni düzenleme yapılmasına gidilen 7440 sayılı torba yasa çerçevesinde yapılandırma çalışmalarına başladı.

Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma ile vatandaşların belediyeye olan Emlak, Çevre Temizlik, İlan Reklam Vergileri ve Su borçlarının yeniden yapılandırılmasına başlandı. Müdürlük tarafından oluşturulan Borç Takip ve Yapılandırma Servisinde tüm vatandaşların belediyeye olan borçları gecikme zammı kaldırılarak 12 aydan 48 aya kadar yeniden yapılandırılması sağlanıyor.

Müdürlükten yapılan açıklamada 7440 sayılı torba yasa gereği vergi affı ve yeniden yapılandırma işleminden, talep eden tüm vatandaşların son başvuru tarihi olan 31 Mayıs 2023'e kadar yararlanabileceği belirtilirken, ayrıca, 2020 yılı ve öncesinde belediyeye borcu bulunan vatandaşların 250 TL'yi aşmayan borçlarının torba yasa dahilinde silindiği de kaydedildi. - DÜZCE