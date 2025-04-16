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Sompo Sigorta'nın Genç Yetenek Programı Üçüncü Dönem Mezunlarını Verdi

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Sompo Sigorta, 2019'dan bu yana devam eden Sompo Samurai Genç Yetenek Programı'nın üçüncü dönemini başarıyla tamamlayan 12 mezun için tören düzenledi. Katılımcılar, mesleki gelişim ve sektör deneyimi kazandıkları programda, projelerini üst yönetime sundular.

Sompo Sigorta, gençlerin mesleki gelişimini destekleyen ve sektörel deneyim kazanmasını sağlayan Sompo Samurai Genç Yetenek Programı'nın üçüncü dönem mezunlarını verdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sompo Sigorta'nın 2019'dan bu yana gerçekleştirdiği programın üçüncü dönemini başarıyla tamamlayan katılımcılar için mezuniyet töreni düzenlendi.

Bir yıllık yoğun eğitimin ardından 12 genç yeteneğin mezun olduğu program için düzenlenen törende mezuniyet sertifikalarını, Sompo Sigorta Genel Müdürü Fahri Uğur, gençlere takdim etti. Program boyunca dereceye girenlere çeşitli ödüller de verildi.

Bu yıl katılımcılar, kişisel ve mesleki gelişimlerine odaklanan eğitimlerden geçti. Sompo Sigorta'nın farklı iş birimlerinde deneyim kazanan katılımcılar, program sonunda geliştirdikleri projeleri üst yönetime sundu. Jüri değerlendirmesiyle öne çıkan projeler, katılımcıların yaratıcılıklarını ve stratejik düşünme becerilerini sergilemelerine imkan tanıdı. Programı başarıyla tamamlayan yeni mezunlar, sigortacılık sektörüne giriş yapma fırsatı yakaladı.

Sompo Sigorta, bu programı daha da geliştirerek yeni yeteneklere kapılarını açmaya devam edecek.

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Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
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