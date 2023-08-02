Sompo Sigorta, Müşteri Odaklı Kültürüyle Sektörde Fark Yaratıyor

Sompo Sigorta Genel Müdürü Fahri Uğur, "Müşterilerin ihtiyacını en iyi anlayan, onlara ve iş ortaklarımıza en iyi hizmeti sunan bir şirkete dönüşerek, sektörde genelden ayrışacağız." ifadesini kullandı.

Sompo Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, müşteri odaklı kültür ve uzun vadeli vizyonuyla sektörde fark yaratıyor.

Analitik yaklaşımı ile müşteri ihtiyaçlarını doğru anlayıp, en iyi şekilde karşılayarak sektörde rakiplerden ayrışmak amacıyla pek çok çalışma gerçekleştiren Sompo Sigorta, rekabetle büyüyerek sektöre yön verme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sompo Sigorta Genel Müdürü Fahri Uğur, sigorta sektöründe eskiye göre çok hızlı bir değişim yaşandığını ve bu hıza sigorta şirketlerinin de ayak uydurması gerektiğini belirtti.

Uğur, farklı koşullara uyum sağlayacak hazırlıkları yaptıktan sonra odaklanmaları gereken konunun müşterinin ihtiyaçlarını anlayıp onları karşılayabilmek olduğuna dikkati çekerek, müşterilerin ihtiyacını en iyi anlayan, onlara ve iş ortaklarına en iyi hizmeti sunan bir şirkete dönüşerek sektörde genelden ayrışacaklarını ifade etti.

Sompo Sigorta'yı rakiplerinden ayıran en temel özelliğin uzun yıllar içinde oluşturulan şirket kültürü olduğunu belirten Uğur, "Sektörde sürekli fark yaratmamızı, kurulduğu yılın ardından her sene kar eden, iş ortaklarıyla birlikte büyüyen, müşteri ve insan odaklı bir şirket olmamızı sağlayan Sompo kültürüne sahip olmamıza bağlıyoruz. Şirket kültürümüzün temel unsurlarından birini ise aldığımız her kararda ve hayata geçirdiğimiz uygulamalarda sahip olduğumuz uzun vadeli bakış açısı oluşturuyor." açıklamasında bulundu.

"Rekabeti seven, veri odaklı bir şirketiz"

Fahri Uğur, Sompo Sigorta'nın müşteri odağını sürekli artırarak müşterilerini en iyi tanıyan, onların ihtiyaçlarına uygun en doğru çözümleri geliştiren, yaratıcı ve nitelikli ürün ve hizmetler sunan bir şirkete dönüşme hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Rekabeti seven bir şirket olduklarını ve birçok alanda rekabet ettiklerini aktaran Uğur, şöyle devam etti:

"Rekabetçi karakterimiz kendimizi sürekli geliştirerek sektörde fark yaratan ürün, hizmet ve iş modelleri ortaya çıkarmamızı mümkün kılıyor. Kültürümüzün en önemli özelliklerinden biri de veri odaklı ve veriyi çok iyi kullanabilen bir şirket olmamız. Data analizlerinden içgörüler çıkarmayı ve işimizi bilimsel yaklaşımlarla yönetmeyi seviyoruz. Bu anlayış sayesinde müşteri ihtiyaçlarını doğru anlamak ve onlara değer sağlamak, şirketimizin uzun vadeli müşteri sadakatini ve büyümesini destekleyecektir."

Uğur, sigortacılıkta en önemli sorunun serbest tarife ve yetersiz sermayeye sahip olan şirketler olduğunu belirterek bu konuda bir sermaye kontrol sistemi olması gerektiğini ifade etti.

Tam rekabet ve serbest piyasa koşullarına uyum sağlamanın şart olduğunu vurgulayan Uğur, "Günümüzde birçok sigorta şirketi kuruluyor. Serbest rekabet ortamında yeni şirketlerin kurulması olumlu ancak bu şirketlerin sermaye ve öz kaynaklarının yeterli olup olmadığının çok iyi kontrol edilmesi gerekiyor. Kurulan kimi şirketlerin aldıkları riski karşılayacak yeterli sermayelerinin olmaması ileride finansal zorluğa girme risklerini artıracak ve bu durum sigorta sektörünün tamamını olumsuz etkileyecektir." ifadelerini kullandı.