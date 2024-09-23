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Sompo Sigorta'dan Acentelere Stratejik Eğitim Programı

Sompo Sigorta'dan Acentelere Stratejik Eğitim Programı
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Sompo Sigorta, 'Risk Danışmanı Acente Dönüşüm Programı' ile acentelerini risk yönetimi konusunda eğitecek. Program, Eylül 2024'te başlayacak ve 21 gün sürecek. Acentelerin müşteri ilişkilerini güçlendirerek stratejik ortaklar haline gelmeleri hedefleniyor.

Sompo Sigorta,"Risk Danışmanı Acente Dönüşüm Programı"nı hayata geçiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eylül 2024'te başlayacak ve Mayıs 2025'e kadar devam edecek program hem yüz yüze hem de online eğitimlerle toplamda 21 gün sürecek. Acentelerin geleneksel müşteri ilişkilerinin ötesine geçerek stratejik ortaklar haline gelmelerini ve risk yönetimi kültürünü yaygınlaştırmalarını amaçlayan bu programın, sigorta sektörüne yeni bir dinamizm kazandırması amaçlanıyor.

Programın tanıtımı 19 Eylül'de Narköy'de gerçekleştirildi. Konusunda uzman eğitmenler tarafından verilen ve acentelerin hem teorik hem de pratik bilgilerini güçlendirmeye yönelik olan eğitimler sayesinde, acentelerin rekabetçi iş ortamında birer "Risk Danışmanı" olarak konumlanması ve müşterilerine daha nitelikli çözümler sunabilmesi hedefleniyor.

"İş performanslarını sürdürülebilir bir şekilde artırmalarını bekliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sompo Satış Genel Müdür Yardımcısı Hasan Bayata "Risk Danışmanı Acente Eğitim Programı"nın, sigorta sektöründe dönüşüm yaratacak bir adım olarak tasarlandığını belirtti.

Bayata, "Eğitimlerle, acentelerimizin müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlamalarını, riskleri önceden tespit ederek gerekli önlemleri alabilmelerini ve böylece sektörde güçlü ve güvenilir birer danışman haline gelmelerini hedefliyoruz. Programın sonunda, acentelerimizin kazandığı bilgiler ve yetkinlikler sayesinde hem uzmanlığıyla fark yaratmalarını hem de iş performanslarını sürdürülebilir bir şekilde artırmalarını bekliyoruz." açıklamalarında bulundu.

Sompo Kurumsal Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Uğur Özer de program ile amaçlarının, acentelerini geleceğe hazırlamak, geleneksel sigortacılık ilişkilerinin ötesine geçerek daha katma değerli hizmetler sunmalarını ve müşterilerinin risk yönetiminde stratejik ortağı haline gelmelerini sağlamak olduğunu belirtti.

Özer, "Bu program sayesinde acentelerimizin, risk yönetim kültürüne ilişkin farkındalığını, bilgi seviyesini arttırmayı, işletme risklerinin yönetimi konusunda organizasyonel, operasyonel aksiyonlar ve alınacak önlemler konusunda temel düzey bir çerçeve, kapsamlı bir risk yönetimi ve sigorta çözümlemeleri sunabilir hale gelmelerini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi

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