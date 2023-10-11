Sompo Sigorta, 2023 Acenteler Toplantısı'nı KKTC'de gerçekleştirdi

Sompo Sigorta, Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 500 acentesinin katılımıyla 2023 Acenteler Toplantısı'nı KKTC Limak Otel'de gerçekleştirdi. Toplantıda gelecek yılın öngörüleri, bilgi paylaşım oturumları ve Sompo Sigorta yönetim ekibi ile iletişim fırsatı ele alındı.

Sompo Sigorta, 2023 Acenteler Toplantısı'nı Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 500 acentesinin katılımıyla KKTC Limak Otel'de gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sompo Sigorta, bu yıl yaklaşık 500 acentesini ağırladığı toplantısını "Birlikte Liderliğe" sloganıyla yaptı.

Katılımcılar, seyahat kapsamında düzenlenen etkinlik ve gala yemeğinde eğlenirken, gezinin son günü Kapalı Maraş turuna katılarak Kıbrıs'ın tarihi ve doğal güzelliklerini görme fırsatı elde etti.

Buluşmaya katılan acenteler; üst düzey yöneticilerin katılım sağladığı; teknoloji, sağlık, marka ve pazarlama, bireysel ürünler, kurumsal piyasalardaki gelişmeler gibi konuların ele alındığı panellerde gelecek yılın öngörülerini dinleme ve farklı alanlar özelinde düzenlenen bilgi paylaşım oturumları ile Sompo Sigorta yönetim ekibi ile birebir iletişime geçerek geri bildirimlerini paylaşma fırsatı buldu.

Sompo Sigorta, gelecek dönemde birlikte büyümek için acenteleriyle daha sık bir araya gelme planlarını da toplantılarda paylaştı.

"Sompo Sigorta her alanda liderlik için çalışıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sompo Sigorta Satış Genel Müdür Yardımcısı Hasan Bayata, Türkiye'de 2002 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Sompo Sigorta'nın bugün geldiği noktada 775 çalışanı ve 3 bin acentesiyle sektörün en güçlü oyuncularından biri olarak yoluna devam ettiğini belirtti.

Bayata, şunları kaydetti:

"Sompo Holding; 5 kıtada, 30 ülkede, 130 yılı aşkın bir süredir 80 bin çalışanıyla hizmet veren dev bir şirket ve bu bize büyük bir güç veriyor. Sektörün en güçlü yönetim ve çalışan kadrolarına sahibiz ki, bu da bize büyük bir güç veriyor. Ancak en büyük gücü siz değerli acentelerimizden alıyoruz. Sürdürülebilirlik esaslı büyüme politikalarının merkezine her daim acente kanalını koyan şirketimiz, tüm gelecek planlarında da yine acente kanalını merkeze alarak yoluna devam edecek.

Sompo Sigorta her alanda liderlik için çalışıyor. Bu yılki sloganımızın Birlikte Liderliğe olmasının özel bir anlamı var. Biz sadece satışta değil, işimizi en iyi yapan, sektöre yön veren, yeniyi ve değişimi kucaklayan, inovasyona açık yapımızla liderliği çok kapsamlı bir anlamda ele alıyor ve hedeflerimizi de bu yönde belirliyoruz. Dünya değişirken sigortacılık sektörü de hızlı bir değişimden geçiyor. Bu değişimi en iyi yakalayanlar ve kendilerini dönüştürebilenler güçlü kalacaklar. Biz iyi eğitim anlayışıyla kariyer üreten bir şirketiz. Dünya ve sektör hızla değişirken, bu değişimi yönetebilmenin yolu ise güçlü olmak. Ortak akla değer veriyor ve ekip ruhunun bizi değerli kıldığını biliyoruz. Günümüz şartlarında lider olmak için gerekli olan data odaklı yaklaşım ve inovasyon vazgeçilmez yönlerimiz. Acentelerimizle projeler üretiyor, sektörde değişime yön veren yöneticiler yetiştirmekten büyük bir gurur duyuyoruz. Hedefimiz sektörde fark yaratan, değişime yön veren şirket olmaya devam etmek."