Sompo Sigorta 2. Uluslararası Sigorta Fuarı'na katıldı

Sompo Sigorta, 13-15 Kasım'da Antalya'da düzenlenen 2. Uluslararası Sigorta Fuarı'na katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl ana teması "Gelecek Vizyonu" olarak belirlenen fuarda Sompo Sigorta, sektör profesyonelleri ve acenteler ile bir araya geldi.

Sompo Sigorta, bu yıl ikincisi düzenlenen ve sigorta sektörünün tüm paydaşları arasındaki ilişkileri ve etkileşimi artırmayı hedefleyen Uluslararası Sigorta Fuarı'nda yurt içi ve yurt dışından sektör profesyonellerini ve iş ortaklarını ağırladı.

Açıklamada, etkinlik kapsamında düzenlenen "Gelecekte Sürdürülebilir Sigortacılık" konulu paneldeki konuşmasına yer verilen Sompo Sigorta Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı Fahri Uğur, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizin ve acentelerimizin ihtiyaçlarına odaklanarak, güçlü ve sürdürülebilir adımlar atmayı hedefliyoruz. Müşteriler ve acenteler, sürdürülebilir sigorta şirketleriyle çalışmayı tercih ettiği sürece, firmalar da bu yönde daha fazla çalışma gerçekleştireceklerdir. Dünyada ve ülkemizde de eğilim bu yönde ilerliyor ve daha da önem kazanacağına inanıyoruz. Biz, uzun vadeli bakış açısıyla sorunları kökten çözmeyi ve müşteri, teknoloji ve insan odağıyla güçlü ve sürdürülebilir adımlar atmayı hedefliyoruz.

İklim değişikliğinin getirdiklerini sigorta sektörüne yansıtmak için çaba sarf ediyoruz. Elektrikli ve hibrit araçlara özel Çevre Dostu Kasko, şarj istasyonlarının sigortalanması, güneş santrallerinin sigortalanması gibi birçok çözüm sağlıyoruz. Ülke ekonomisine ve büyümeye katkı sağlamak için çalışıyor, acenteler ve müşterilerin gelişimine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Her zaman söylediğim gibi, dijitalleşme artsa da acenteler olmadan sektörün sürdürülebilir olması mümkün değil."

Uğur, Sompo Sigorta olarak, müşterilerin ve acentelerin ihtiyaçlarına odaklanarak, elektrikli ve hibrit araçlar için kasko ve yenilenebilir enerji sigortaları gibi yenilikçi ürünler sunmaya devam edeceklerini belirterek, sürdürülebilir sigortacılıkta liderliği üstlenme ve sektöre uzun vadeli çözümler sunma hedefinde olduklarını aktardı.