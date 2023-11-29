Somali-Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Ortak Forumu Mogadişu'da Düzenlendi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da, Somali-Türkiye Mezunlar Derneği tarafından düzenlenen forumda, Türkiye ve Somali arasındaki ticari ve kalkınma ilişkileri ele alındı. Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi İbrahim Mete Yağlı, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi için eyleme geçilmesi gerektiğini vurguladı. Somali Federal Parlamentosu Milletvekili General Sadaq Omar Hassan ise Türk yatırımcılara yönelik yasayı hafifletmeye hazır olduklarını belirtti.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da, Somali- Türkiye Mezunlar Derneği tarafından Somali- Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Ortak Forumu düzenlendi.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği'nde yapılan forumda, iki ülke arasındaki ticari ve kalkınma alanındaki ilişkiler ele alındı.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi İbrahim Mete Yağlı, forumda yaptığı konuşmada, iki ülke ilişkilerinin gelişmesi için eyleme geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Yağlı, " Somali'nin hakkında çok şey söylenmiş, çok şey yazılmış ama önemli olan harekete geçmek. dedi.

Somali ile Türkiye arasında enerji, havacılık, turizm ve sağlık alanlarında ilişkilerin kurulduğunu belirten Yağlı, bu ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğine değindi.

Somali Federal Parlamentosu Milletvekili General Sadaq Omar Hassan ise Somali Meclisinin, Türk yatırımcılara yönelik yasayı hafifletmeye hazır olduğunu kaydetti.