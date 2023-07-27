Somali, Rusya ile 684 milyon dolarlık borcunu sildi

Somali hükümeti, Rusya ile yapılan anlaşmayla bu ülkeye olan 684 milyon dolarlık borcun silindiğini duyurdu. Anlaşma, Somali'nin geleceğe odaklanmasına ve ekonomik ilişkilerin derinleşmesine olanak sağlayacak.

Somali hükümeti, Rusya ile yapılan anlaşmayla bu ülkeye olan 684 milyon dolarlık borcun silindiğini duyurdu.

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde düzenlenen Afrika-Rusya Zirvesi'nde buluşan Somali Maliye Bakanı Bihi Iman Cige ile Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Timur Igorevich Maksimov, Somali'nin Rusya'ya olan 684 milyon dolarlık borcunun silinmesine yönelik anlaşmayı imzaladı.

Anlaşmaya dair basına açıklama yapan Cige, "Bu Somali için tarihi bir gün. Borç affı anlaşması, geleceğe odaklanmamıza ve insanlarımız için daha iyi bir gelecek inşa etmemize olanak sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Anlaşmayla Rusya ve Somali arasındaki ilişkilerin gelişeceğini vurgulayan Cige, ekonomik ilişkilerin derinleşeceğine dikkati çekti.

Çok sayıda Afrikalı lideri St. Petersburg'da ikincisi düzenlenen Rusya- Afrika Zirvesi'ne katıldı.

Zirveyle Rusya ve Afrika ülkeleri arasındaki ekonomik, bilimsel, teknik, sosyal ve kültürel bağların güçlendirilmesi amaçlanıyor.