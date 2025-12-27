Manisa'da bulunan Soma A Termik Santrali'nin özelleştirilmesi kararlaştırıldı

Manisa'da yer alan Soma A Termik Santrali'nin "satış" yöntemiyle özelleştirilmesine karar verildi.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyetleri Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) adına kayıtlı Manisa'nın Soma ilçesinde yer alan taşınmazlar ve üzerindeki Soma A Termik Santrali, bir bütün halinde satış yöntemiyle özelleştirilecek.

İhale şartnamesi ve tanıtım dokümanı bedeli 75 bin lira, geçici teminat tutarı 20 milyon lira olarak belirlendi.

İhale için 10 Şubat 2026'ya kadar teklif verilebilecek.

İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alınarak ve görüşmeler yapılarak "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.