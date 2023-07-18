Solomon Adaları Başbakanı, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın bütçe yardımını ertelediğini söyledi

Solomon Adaları Başbakanı Manasseh Sogavare, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ülkesine bütçe yardımı sözü verdiğini ancak yardımları ertelediğini açıkladı. Sogavare, bu durumun 2023 bütçesini finanse etmekte zorlanmalarına sebep olduğunu belirtti.

Solomon Adaları Başbakanı Manasseh Sogavare, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ülkesine bütçe yardımı sözü verdiğini ancak yardımları ertelediğini söyledi.

Yeni Zelanda'da yayın yapan Stuff News ajansının haberine göre Sogavare, Pekin ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sogavare, 2023 bütçesi için kendilerine Çin'in destek verdiğini belirterek, "Bu yıl bize bütçe desteği sağlamayı taahhüt eden bazı ortaklarımız yardımlarını erteledi. Bu sebeple, 2023 bütçesini finanse etmekte zorlanıyoruz." dedi.

Avustralya'nın 12 milyon dolar, Yeni Zelanda'nın ise 15 milyon dolar yardım vadettiğini dile getiren Sogavare, bu yardımın bir kısmını bu ay alacaklarını ancak bunun yeterli olmadığını ve ülkesinin gelecek yardımın tamamına ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Sogavare, önceliklerinin yıl sonunda ülkede düzenlenecek "Pasifik Oyunları" olduğu bir dönemde, bu durumun bütçelerini zorlayacağını kaydetti.

Yeni Zelanda ve Avustralya iddiaları reddediyor

Yeni Zelanda Dışişleri ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "Solomon Adaları'na bütçe yardımını ertelemedik." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Yeni Zelanda'nın geçen yıl bütçe yardımı kapsamında Solomon Adaları'na yaklaşık 10,1 milyon Yeni Zelanda doları verdiği belirtildi.

Avustralya ise dün, Solomon Adası'na vadedilen yardımın yapıldığını açıklamıştı.