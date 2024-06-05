SolarVizyon Kurucusu: 2053 hedefimiz 53 gigavatlık GES kurmak

SolarVizyon Kurucusu Ateş Uğurel, güneş enerji sistemlerinde (GES) önemli başarı elde ettiklerini belirterek, "2053 hedefimiz yaklaşık olarak 53 gigavatlık GES kurmak." dedi.

SolarVizyon 2024 Güneş Enerjisi Kongresi, enerji sektörü temsilcilerinin katılımıyla İstanbul Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bu yıl 7'ncisi yapılan etkinlikte, konutlarda güneşten elektrik üretimi, tarım ve hayvancılıkta GES'in kullanılması, yüzer güneş enerji santralleri, GES yatırımı yaparken dikkat edilmesi gerekenler, enerji depolama, güneş enerjili arabalar ve yeni güneş teknolojileri konuları ele alındı.

Etkinlikte konuşan SolarVizyon Kurucusu Uğurel, kongre vesilesiyle sektör paydaşlarıyla kendi alanlarında vizyon çizmek istediklerini belirtti.

Uğurel, "Yakın gelecekte ne olacak? Sorunlarımız nedir? Çözümlerimiz ne olmalı? bunları değerlendireceğimiz tek günlük keyifli bir etkinlik. Güneş enerjisi sektöründe aslında bugün önemli bir gün, 15 gigavatı geçtik kurulu güçte ve bu önemli bir başarı Türkiye için. Bugüne kadar yaptıklarımız bugünden sonra yapacaklarımızın çok küçük bölümü. Daha 100, 150, 200 gigavat gidecek bir yol haritası var Türkiye'nin. Zaten 2053 hedefimiz yaklaşık olarak 53 gigavatlık GES kurmak. Bu güzel bir hedef Türkiye için." şeklinde konuştu.

GES'in herkesin kolaylıkla kurabildiği bir sistem olduğuna dikkati çeken Uğurel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yazlığınızda, fabrikanızda, tarlanızda sulama için kurabiliyorsunuz. Bu segmentlerin bir bölümü daha hayata bile geçmedi Türkiye'de. "Yüzer GES"ler yeni başlıyor, "Tarım GES" var tarımın hayvancılığın güneşle birlikte yapılacağı, "Meskenges" konutlarda güneş enerjisi uygulaması daha Türkiye'de hemen hemen yeni başlıyor. Dolayısıyla biz hep şu mottoyu kullanıyoruz. Güneşli bir gelecek, güneş enerjisi ile gelecek. Daha önümüzde uzun bir yol var."

Uğurel, elektrik üretiminde güneş enerjisi kullanımının toplam elektrik üretimi içerisinde yüzde 25-30'luk bir pay alacağını düşündüğünü aktararak, "Dediğim gibi konutta uygulayacağız, tarımda uygulayacağız hidroelektrik santrallerinin içine kuracağız. Kurulu güç olarak ilk defa bu yıl içinde rüzgar enerjisini geçtik. Güneş enerjisinin yüzde 25 gibi pay alacağını düşünüyorum." dedi.

Fons Solar Kurucu Ortağı Cem Aslan da birçok sektör temsilcisinin katıldığı etkinliğin Türkiye'de GES'in geldiği noktayı betimlemek, bundan sonra gideceği noktada da karşılaşacağı zorlukları gözlemlemek ve çözüm önerilerini geliştirmek için etkili olacağını umduklarını söyledi.

Uluslararası Enerji Ajansının açıklamalarına ve gelecek vizyonuna işaret eden Aslan, "İlerleyen yıllarda güneş enerjisi şu andaki oranından katbekat fazla hayatımızda yer alacak bunu görüyoruz. Bu kongrenin aslında bir şekilde güneş enerjisindeki gelişmelerin tabana yayılması için çözüm araçlarından bir tanesi olacağını düşünüyoruz. Güneş enerjisinin ilerleyen yıllarda kendi yaşadığımız bireysel binaların çatılarında, çalıştığımız iş yerlerinin çatılarında, hem de seyahat ederken yol kenarlarında çok daha fazla karşılaştığımız bir enerji çözümü olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Enerji Ajansı verilerini paylaşan Aslan, 2050'de dünya elektriğinin yüzde 50'sinden fazlasının sadece güneş enerjisiyle karşılanacağını, Türkiye'de bu yönde çok önemli adımların atıldığını ve ilerleyerek bu şekilde devam edeceğini ümit ettiklerini aktardı.

"2030'da yenilenebilir kaynakların yüzde 35'lik bir kapasiteye ulaşması hedefleniyor"

Mensis Enerji Kurucusu Abdullah Atalay ise SolarVizyon Güneş enerjisi kongresinin oldukça önemli bir etkinlik olduğunun altını çizerek, "Bütün dünyada, gelişmiş ülkelerde özellikle yenilenebilir kaynaklara yönelik başta güneşten elektrik üretimi olmak üzere çok sıcak bir gündem var. Türkiye'de bu sıcak gündemi sıcak bir şekilde yaşıyor ve bugün SolarVizyonun organize ettiği etkinliğe bu vesileyle katılmış oluyoruz." diye konuştu.

Çok sayıda sektör paydaşının etkinliğe ilgi gösterdiğine değinen Atalay, bu durumun ülkemizde özellikle yenilenebilir kaynakların yatırımına yönelik motivasyonun güçlü olduğunu gösterdiğini belirtti.

Atalay, Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyeli açısından çok büyük bir kapasiteye sahip olduğunu ve güneşle ilgili çok logaritmik bir yatırım artışı gözlemlediklerini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Kurulu gücümüz neredeyse 15 bin megavata ulaştı güneş enerjisi yatırımıyla ilgili. Bu gidişle yılda ortalama 4 ila 5 bin megavatlık bir kapasitenin devreye gireceğini düşünüyoruz. Bu da Türkiye elektrik üretim sistemi açısından oldukça kapsamlı bir gelişme olacak. Enerji Bakanlığının yapmış olduğu vizyon çalışmasıyla 2030'da yenilenebilir kaynakların, rüzgar ve güneşin yüzde 35'lik bir kapasiteye ulaşması hedefleniyor. Bu gidişle bu kapasitenin de aşılacağını düşünüyoruz. Açıkçası 2030'a kadar ben sadece güneşten kurulu gücümüzün yüzde 30 civarında oluşabileceğini çok rahatlıkla söyleyebilirim."