Solarex Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı yarın başlıyor - Haberler

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Solarex Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı yarın başlıyor

AA - Gülşen Çağatay - Ekonomi
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Solarex Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı yarın başlıyor

Güneş enerjisi sektörü temsilcilerini bir araya getirecek Uluslararası Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı Solarex yarın başlıyor.

İSTANBUL (AA) - Güneş enerjisi sektörü temsilcilerini bir araya getirecek Uluslararası Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı Solarex yarın başlıyor.

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek ve güneş enerjisi sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı firmaları buluşturacak organizasyon 3 gün sürecek.

Fuara katılan yerli ve yabancı uzmanların, güneş enerjisi için üretim alternatifleri, enerjide depolama, hibrit sistemler, e-mobilite ve dijitalleşme uygulamaları gibi konuları ele alması bekleniyor.

Fuarda, güneş enerjisi panel ekipmanları, fotovoltaikler, inverterler, konnektörler, EPC firmaları, jel aküler, güneş enerjisi kabloları, güneşle çalışan tüketici ürünler, malzeme ve üretim ekipmanları sergilenecek.

AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi

İstanbul, Güneş, Fuar, Ekonomi, Haberler

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