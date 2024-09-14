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Sökeli Kadın Kooperatifi'ne 224 Bin TL Hibe Desteği

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Sökeli Kadın Kooperatifi, Koop-Des projesi kapsamında Ticaret Bakanlığı'ndan 224 bin TL hibe alarak malzeme alım sürecine başladı. Kooperatif Başkanı Yasemin Gürsoy, hibenin kadın istihdamı ve üretim açısından önem taşıdığını vurguladı.

Sökeli Kadın Kooperatifi, Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Koop-Des (Kooperatiflerin Desteklenmesi) projesi kapsamında 224 bin TL hibe almaya hak kazandı. Tamamen kadın emeğiyle faaliyetlerini sürdüren kooperatif, Ticaret İl Müdürlüğü ile imzaladığı sözleşme sonrasında ihtiyaç duyulan malzemelerin alım sürecine başladı.

Aydın Ticaret İl Müdür Vekili Arif Aksu, imza töreninde yaptığı konuşmada kooperatiflerin yerel ve ulusal kalkınmaya katkısına dikkat çekti. Bakanlık olarak kadın kooperatiflerini yakından takip ettiklerini ve desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

İmza törenine, Sökeli Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu üyelerinden Yasemin Gürsoy, Ayşe Kutlay ve Nesrin Bozdağ da katıldı. Kooperatif Başkanı Yasemin Gürsoy bu tür hibe desteklerinin hem üretim hem de kadın istihdamı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Gürsoy, "Aldığımız bu hibe, bölgedeki kadın emeğine dayalı üretim faaliyetleri ve dolayısıyla kooperatif faaliyetlerimizin gelişmesine önemli katkılar sağlayacak" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ticaret Bakanlığı Hibe Desteği Ekonomi Kadın

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