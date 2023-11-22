Söke Ticaret Odası'nın oluşturduğu Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan'a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Arıkan, genç ve kadın girişimcilerin ilçenin ekonomik dinamiklerine ve sosyal hayatına olumlu katkı sağlayacağını belirtti.

Söke Ticaret Odası Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları, Belediye Başkanı Arıkan'ı ziyaret etti

Söke Ticaret Odası'nın yakın zamanda oluşturulan Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan'a nezaket ziyaretinde bulundular.

Söke Ticaret Odası'nın, iş dünyasında kadın ve genç girişimcilerin etkin bir şekilde yer alması için oluşturduğu Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları, nezaket ziyaretlerine devam ediyor. Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan'ı ayrı ayrı ziyaret eden Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu üyeleri, çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgiler verdi.

Başkan Arıkan, genç girişimcilerin ve kadın girişimcilerin iş dünyasındaki etkin rolünün, ilçenin ekonomik dinamiklerine ve sosyal hayatına olumlu katkılar sağlayacağını belirtti. Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Kadın Girişimciler ve Genç Girişimciler Kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diledi.

Ziyaretin sonunda, Söke Ticaret Odası Kadın ve Genç Girişimciler Kurullarının üyeleri de Başkan Mustafa İberya Arıkan'a kendilerini samimi bir şekilde ağırlamasından dolayı teşekkür ettiler.