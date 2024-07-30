Söke Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu, 'Sanayide Kadın Eli' Projesiyle Kadın İstihdamını Artırmayı Hedefliyor

Söke Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu tarafından başlatılan "Sanayide Kadın Eli" Projesi, sanayi kuruluşlarında kadın istihdamını artırmayı hedefliyor. Proje kapsamında, sanayi sektöründe çeşitli alanlarda kadınların istihdam edilmesi planlanıyor.

Projenin ilk aşamasında, Söke Ticaret Odası bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Girişimciler Kurulu, ilçedeki sanayi kuruluşlarını ziyaret ederek projeyi tanıttı. Söke Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü'ne yapılan ziyaretin ardından, Söke Sanayi Sitesi Başkanı Suat Artan'a proje hakkında bilgilendirme yapıldı. Şu ana kadar bir çok firmaların yöneticileriyle görüşmeler gerçekleştirildi. Firma yetkililerinin kadın istihdamına ilişkin bu projeye sıcak bakmaları, projenin ikinci adımı için umut verici olduğu açıklandı.

Projenin ikinci adımında, muhtarlar ve İş-Kur bilgilendirilerek okullarda eğitim verilecek ve bu eğitimlerin ardından kadınların istihdam edilmesi planlanıyor. Firma ziyaretlerine, Söke Kadın Girişimciler Kurulu adına Aslı Tehmen, Mediha Karaoğlu İşgören, Özgül Sebes ve Emine Tosun katıldı.

Kadın Girişimciler Kurulu, sanayide kadın istihdamının artırılmasına yönelik bu önemli projeyle, kadınların ekonomik hayata daha aktif katılmasını sağlamayı amaçlıyor. Projenin başarılı bir şekilde hayata geçmesiyle birlikte, sanayi sektöründe kadın iş gücünün artması bekleniyor. - AYDIN