Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ankara'da temaslarda bulundu

Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel, Ankara'da lisanslı depo inşaatı çalışmaları hakkında istişarelerde bulunmak üzere Ticaret Bakanlığı'nda yetkililerle bir araya geldi.

Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel, Ankara'da bir takım temaslarda bulundu. Söke'de lisanslı depo inşaatının çalışmaları devam ederken, çalışmalar hakkında istişareler de bulunmaya devam eden Borsa Başkanı Nejat Sağel, Ticaret Bakanlığı'nda yetkili isimlerle bir araya geldi.

Beraberinde Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya'nın da bulunduğu temaslarda Söke Borsa Başkanı Nejat Sağel, Lisanslı Depolardan sorumlu Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ve Ticaret Bakanlığı Lisanslı Depoculuk Daire Başkanı Bahar Emre ile bir araya geldi.

Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel, ziyaretlerde lisanslı depoların işleyişi ve faaliyetleri hakkında istişarelerde bulunduklarını söyledi. - AYDIN