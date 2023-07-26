Söke Ticaret Borsası ve GAP UTAEM İşbirliği Protokolü İmzaladı

Söke Ticaret Borsası ve GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında pamuk yetiştiriciliğinden ticaretine kadar veriler toplanacak ve alt yapı çalışmaları gerçekleştirilecek.

Söke Ticaret Borsası ve GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü (GAP UTAEM) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel, Diyarbakır'da bulunan GAP UTAEM'e ziyarette bulundu. Ziyarette GAP UTAEM Müdürü Mehdi Sümerli ile bir araya gelen Nejat Sağel, pamukta tohumdan ipliğe projeler geliştirmek üzere anlaşma sağlanarak, protokol imzalandı.

Protokol ile birlikte iki kurum ortaklığı ile yürütülecek olan proje çerçevesinde, pamuk yetiştiriciliğinden ticaretine kadar veriler toplanarak, toplanan veriler ışığında bir alt yapı sağlamak üzere çalışmalar gerçekleştirilecek. - AYDIN