Söke Ticaret Borsası Başkanı Nejat Sağel, TOBB Ekonomik Raporu İnceleme Komisyonu Başkanlığı'na seçildi. Ekonomik Raporu İnceleme Komisyonu, Dünya ve Türkiye Ekonomisi hakkında genel değerlendirmelerin yapıldığı veriler ile Söke'yi ulusal düzeyde temsil ederek, temel ekonomik göstergelerin ve raporlamaların oluşturulmasından sorumlu olan bir komisyondur.

Söke Ticaret Borsası Başkanı Nejat Sağel, TOBB Ekonomik Raporu İnceleme Komisyonu Başkanlığı'na seçildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) komisyon ve kurulları toplantısına Söke Ticaret Borsası Başkanı Nejat Sağel katıldı. 15 yıldır TOBB merkezinde birçok görev alan Sağel bu kez de kurul üyelerinin oy birliği ile Ekonomik Raporu İnceleme Komisyonu Başkanlığı'na seçildi.

Ekonomik Raporu inceleme Komisyonu; Dünya ve Türkiye Ekonomisi hakkında genel değerlendirmelerin yapıldığı veriler ile Söke'yi ulusal düzeyde temsil ederek, temel ekonomik göstergelerin ve raporlamaların oluşturulmasından sorumlu olan komisyondur. - AYDIN