Söke Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çiftçilere Bilgilendirme Toplantıları Düzenliyor

Söke Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan üreticilerine yönelik bilgilendirme toplantıları düzenleyerek çiftçileri güncel konularda bilgilendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Toplantılar kapsamında süt hijyeni, süt hayvanlarının bakımı, beslenme şartları, damızlık düve desteği ve genel hayvancılık sorunları ele alınıyor.

Söke Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan üreticilerine yönelik bilgilendirme toplantıları düzenleyerek çiftçileri güncel konularda bilgilendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Söke'ye bağlı kırsal mahallelerde gerçekleştirilen son toplantılar, Burunköy ve Yeniköy mahallelerinde gerçekleştirildi.

Toplantılar kapsamında özellikle süt hijyeni, süt hayvanlarının bakımı, beslenme şartları, damızlık düve desteği ve genel hayvancılık sorunları ele alındı. Çiftçilere yönelik düzenlenen bu bilgilendirme toplantıları, tarım ve hayvancılık sektöründeki gelişmeleri yakından takip etmelerine ve modern tarım uygulamalarını benimsemelerine imkan tanıyor.

Söke Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilere yönelik bu tür bilgilendirme toplantılarına önem vererek, bölgedeki tarım ve hayvancılık sektörünün daha verimli ve sürdürülebilir bir şekilde gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyor. - AYDIN