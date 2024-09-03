Söke Pamuğu, Avrupa Birliği'nde Tescil Edilen İlk Pamuk Ürünü Oldu

Söke Ticaret Borsası'nın "Söke Pamuğu", Avrupa Birliği'nde tescil edilen ilk pamuk ürünü olarak tarihe geçti. 02 Ekim 2023 tarihinde PG1-TR03016 başvuru numarası ile Avrupa Birliği Komisyonu Tarım Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü'ne yapılan başvuru olumlu sonuçlandı.

Söke Pamuğu, az çepelli, sarılık değeri düşük, parlak ve uzun lifli yapısıyla öne çıkıyor. Bu özellikleri sayesinde elde edilen iplikler hem ince hem de dayanıklı olup, kaliteli tekstil ürünlerinin üretiminde tercih ediliyor.

Söke Ticaret Borsası Başkanı Nejat Sağel, bu önemli gelişme hakkında yaptığı açıklamada, Söke pamuğunun ilçeye büyük bir katma değer sağlayacağını vurguladı. Sağel, "İlçemize dokunmak, geliştirmek ve ileri görüşlü kararlar alarak Söke'ye yakışır kalıcı hizmetler sunduk. 1800'lü yıllara dayanan kültürel ve sosyal geçmişiyle pamuk tarımı, ilçemizin önemli bir değeridir. Bu tescil, yıllardır üretici ve sanayicilere gelir kapısı olan Söke Pamuğu'nun uluslararası çapta daha da tanınmasına ve değer kazanmasına katkı sağlayacak" dedi.

Sağel, sözlerine şu şekilde devam etti: "57 yıldır hizmet verdiğimiz Söke pamuğunun, ülkemiz ve dünya çapında hak ettiği değeri kazanmış olmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz. AB tescili, ilçemizin pamuk ambarı kimliğine uygun bir coğrafi işaret olarak markalaşma yolunda önemli bir adım atmamızı sağladı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim"

Bu önemli gelişme ile Söke Ticaret Borsası, adını bir kez daha tarihe altın harflerle yazdırmayı başardı. Coğrafi işaretli "Söke Pamuğu" AB tescili ile uluslararası alanda da büyük bir başarı kazandı. - AYDIN