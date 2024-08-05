Söke'den 17 Ülkeye 3 Bin 312 Ton Tarımsal Ürün İhraç Edildi

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Temmuz 2024 ayında Söke'den 17 farklı ülkeye toplam 3 bin 312 ton tarımsal ürün ihraç edildi.

Söke'nin verimli topraklarından elde edilen ve dünya pazarlarına sunulan ürünler, hem ülke ekonomisine katkı sağlıyor hem de Söke'nin tarımsal üretim kapasitesini ve kalitesini gözler önüne seriyor. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Temmuz 2024 ayında gerçekleştirilen tarımsal ihracat rakamlarını açıkladı. Müdürlükten yapılan açıklamada, "Temmuz 2024 ayında; 17 farklı ülkeye, 3 bin 312 ton 6 farklı tarımsal ürünün, 46 ihraç işlemi gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN