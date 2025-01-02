Söke'de Tarımsal Kayıtlılık Oranı Yüzde 96

Aydın'ın Söke ilçesinde bir yılda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bilgi sistemlerine 8 bin 784 adet kayıt yapılırken, ilçenin tarımsal kayıtlılık oranı yüzde 96 oldu.

Aydın'ın önemli tarım bölgelerinden olan Söke ilçesinde bir yıllık tarım verileri belli oldu. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2024 yılı faaliyetleri olarak açıklanan verilere göre ilçede Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bilgi sistemlerine kaydı yapılan üretici-işletme sayısı 8 bin 784 adet olurken, tarımsal kayıtlılık oranı da yüzde 96 oldu.

2024 yılındaki hayvancılık ve hayvan ürünleri ihracatı rakamları da belli olurken, Söke genelinde 2024 yılında yapılan ihracat işlem miktarı 294 oldu. İşlenmiş balık ihraç miktarı 4 bin 848 ton olarak gerçekleşen ilçede alınan numune sayısı da 51 oldu. 2024 yılında Söke'den 17 farklı ülkeye ihracat yapılırken, yurt dışına sevk edilen canlı hayvan sayısı da 24 oldu. - AYDIN