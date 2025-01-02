Üye Girişi
Haberler
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti
İYİ Parti'de üst düzey istifa! "Umudum kalmadı" deyip bıraktı
DEM Parti bugün MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
Öcalan ile görüşen DEM Parti'den bir kritik ziyaret daha
ABD, DEAŞ'ı yeniden sahaya mı sürdü? Kanlı saldırılar sonrası olay iddia
ABD'yi kana bulayan saldırılarla ilgili bomba iddia
Cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı
Cenaze törenine damga vuran an

Söke'de Tarımsal Kayıtlılık Oranı Yüzde 96

Söke'de Tarımsal Kayıtlılık Oranı Yüzde 96
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bilgi sistemlerine bir yılda 8 bin 784 kayıt yapıldı ve tarımsal kayıtlılık oranı yüzde 96 olarak açıklandı. 2024 yılı itibarıyla ilçeden yapılan hayvancılık ihracatında ise 294 işlem gerçekleştirildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde bir yılda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bilgi sistemlerine 8 bin 784 adet kayıt yapılırken, ilçenin tarımsal kayıtlılık oranı yüzde 96 oldu.

Aydın'ın önemli tarım bölgelerinden olan Söke ilçesinde bir yıllık tarım verileri belli oldu. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2024 yılı faaliyetleri olarak açıklanan verilere göre ilçede Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bilgi sistemlerine kaydı yapılan üretici-işletme sayısı 8 bin 784 adet olurken, tarımsal kayıtlılık oranı da yüzde 96 oldu.

2024 yılındaki hayvancılık ve hayvan ürünleri ihracatı rakamları da belli olurken, Söke genelinde 2024 yılında yapılan ihracat işlem miktarı 294 oldu. İşlenmiş balık ihraç miktarı 4 bin 848 ton olarak gerçekleşen ilçede alınan numune sayısı da 51 oldu. 2024 yılında Söke'den 17 farklı ülkeye ihracat yapılırken, yurt dışına sevk edilen canlı hayvan sayısı da 24 oldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Dev bankalardan çok konuşulacak altın öngörüsü
img

Rusya'ya kaçan devrik lider Esad'a suikast girişimi
img

Dev Çinli firma market zincirini satıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı
Eski İstihbarat Daire Başkanı gözaltında
Çaydanlıkla adam döven genç, cezaevinde intihar etti
Çaydanlıkla adam döven genç, cezaevinde intihar etti
Sibel Taşçıoğlu'ndan 'Müslüman noel kutlamaz' yorumuna olay yanıt
Takipçisinin 'Müslüman Noel kutlamaz' yorumuna olay yanıt
Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor
İşte Arda'nın yeni takımı
Bahşiş alan kuryeden anlamlı hareket
Bahşiş alan kuryeden duygulandıran hareket
Kocasını geliniyle suçüstü yakalayan kadın, çılgına döndü
Kocasını geliniyle suçüstü yakalayan kadın, çılgına döndü

Son Dakika Haberleri

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 2 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Zamlı maaş Ocak'ta mı Şubat'ta mı yatar? İnci Taneleri bu akşam var mı? 2 Ocak İnci Taneleri dizisi 29. bölüm yayınlanacak mı? 2025 yemek ücreti ne kadar oldu? 2025 yemek kartı limiti kaç TL? Sabri Uzun kimdir, neden gözaltına alındı? Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un suçu nedir? DEM Parti ve Devlet Bahçeli ne zaman görüşecek? "Tango" kapandı mı, neden girilmiyor? Tango uygulamasına Türkiye'de erişim engeli geldi! Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 2 Ocak 2025 Roblox erişim engelinde son durum! Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı, 83. bölümü ne zaman? 3 Ocak Cuma Kızılcık Şerbeti yayınlanacak mı? Bugün kandil mi? Regaip Kandili ne zaman? Survivor 2025 yarışmacıları haftalık ne kadar alıyor? Survivor All Star-Gönüllüler yarışmacıları kim
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.