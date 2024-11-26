Söke'de Arıcılara 6.7 Milyon TL Destek Ödemesi

Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan kayıtlı 220 arıcıya faal kovanları için 6 milyon 768 bin 368 TL destek ödemesi yapılacak.

Türkiye'nin en ılıman illerinin başında gelen ve yılın yarısından fazla dönemde arıların bal toplayabildiği Aydın'da arıcılara yönelik verilen destekler sürüyor. Bu çerçevede Söke ilçesinde de faal arı kovanları için arıcılara destek verilecek. Destekleme icmalleri askıya çıkarılırken ilçede kayıtlı 220 arıcıya 52 bin 526 adet faal kovanları için toplamda 6 milyon 768 bin 368 TL destek ödemesi yapılacak.

Konu ile ilgili Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "2024 Yılı Arılı Kovan Desteklemesi İcmalleri, Söke Tarım Orman Müdürlüğümüz ve muhtarlıklarımızda askıya çıkarılmıştır. 220 kayıtlı arıcımıza 52 bin 526 adet faal kovanları için 6 milyon 768 bin 368 TL destek ödenecektir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN