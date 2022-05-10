ŞOK Marketler, yılın ilk çeyreğinde yüzde 60 büyüdü, istihdamı 40 bine ulaştı

ŞOK Marketler, 2022 yılının ilk çeyreğinde yüzde 60 büyüme oranı, 40 bine varan istihdamı ve yatırımlarıyla Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.

ŞOK Marketler, 2022 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. 2022 yılının ilk çeyreğinde 40 bine varan istihdamı ve yatırımlarıyla ekonomiye katkı sağlamaya devam eden şirketin cirosu, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artarak 10,2 milyar TL oldu. Yılın ilk üç ayında yeni açılışlarla mağaza sayısını 9 binin üzerine çıkaran ŞOK Marketler'in online alışveriş uygulaması Cepte ŞOK yatırımları da artarak devam etti.

"Enflasyonla mücadeleye önemli katkı sağlıyoruz"

Kaliteli ürünleri mümkün olan en uygun fiyatlarla müşterilerine sunmaya devam ettiklerini belirten ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel şunları söyledi: "2022 yılının ilk çeyreğinde de mağaza, depo ve Cepte ŞOK yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürdük. Türkiye'nin her yerinden binlerce çiftçi, küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından üretilen kaliteli ürünleri müşterilerimize en uygun fiyatlarla ulaştırırken; enflasyonla mücadeleye de önemli katkıda bulunuyoruz. Hem hanelere hem de ülke ekonomisine katma değer sağlamaya devam ediyoruz. Artan talebi karşılayabilmek ve teslimatları zamanında gerçekleştirebilmek için son iki yılda Cepte ŞOK'a yaklaşık 60 milyon TL yatırım yaptık. Bu yatırımımızla bin 300 kişiye de ilave istihdam sağladık. Daha iyi bir alışveriş deneyimi sunma hedefimiz doğrultusunda e-ticaret ve dijitalleşme alanında yeniliklerimiz hız kesmeden devam edecek." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi