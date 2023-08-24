ŞOK Marketler, Sürdürülebilirlik Raporunu Paylaştı

ŞOK Marketler, 6. Sürdürülebilirlik Raporu'nu kamuoyuyla paylaşırken, gıda israfını önleyen, atıkları azaltan, enerji verimliliğini artıran projeleriyle dikkat çekiyor. Şirket, öne çıkan 'Tarladan Sofraya Doğru Tarım Projesi'yle de hem yerli üretime destek veriyor hem de israfın önüne geçiyor.

Türkiye'nin 81 ilinde 10 bin 475 mağaza ve 46 bini aşan çalışanıyla hizmet veren ŞOK Marketler, sürdürülebilirliği merkeze alan yaklaşımıyla geleceğe sahip çıkan uygulamalarını duyurdu. 6. Sürdürülebilirlik Raporu'nu kamuoyuyla paylaşan şirket, yayımladığı rapora bağımsız güvence denetimi de yaptırdı.

'İsrafsız Şirket' modelini odağına alan ŞOK Marketler raporda enerji verimliliği, su ve atık yönetimi, plastik azaltımı, sürdürülebilir tarım, paydaş refahı odaklı yatırım ve yaklaşım, çeşitlilik ve fırsat eşitliği gibi alanlarda model oluşturabilecek uygulamalarına yer verdi. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefinin vurgulandığı raporda, ŞOK Marketler'in çevresel sürdürülebilirlik çabaları, çalışan memnuniyeti, toplumsal sorumluluk ve ürün kalitesine odaklanan stratejileri vurgulanıyor. 'Bu Dünya Bizim' anlayışıyla şirketin sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları; 'Doğanın Geleceği İçin Çalışmak', 'Paydaşlarla Güçlenmek', 'Geleceğe İlham Vermek' şeklinde üç odakta toplanıyor.

ŞOK Marketler'in sürdürülebilirlik çalışmaları çerçevesinde öne çıkan projelerinden biri 'Tarladan Sofraya Doğru Tarım Projesi' oldu. Bu projeyle hem yerli üretime en üst düzeyde destek sağlanıyor hem de israfın önüne geçiliyor. Şirket, bu projeyle Türkiye'nin dört bir yanındaki çiftçilerin ürettiği kaliteli ürünleri en avantajlı fiyatlarla müşterileriyle buluşturuyor. Doğrudan çiftçiden alımlar yapılarak tohumdan sofraya her aşamada kontroller sağlanıp çiftçilere tam destekle ürünler tarladan reyona taşınıyor. Bu proje çerçevesinde tahıl ve baklagil taneleri gibi büyük tarımsal ürünlerin hasadının mekanize edilmesi ve endüstriyel makinalar tarafından yapılması sayesinde gıda kaybı engelleniyor. Bahçecilik ürünleri ise kuru tahıl ve baklagillerin aksine elle hasat edilirken firmanın, 'Tarladan Sofraya Doğru Tarım Projesi' ile bilgilendirdiği çiftçi sayısı 378'e ulaştı.

Ayrıca, geniş mağaza ağında uyguladığı 'Mağaza Enerji Verimliliği Projesi' ile mağazalarında verimlilik sağlayan ekipmanları tercih eden ŞOK Marketler, yatırımlarıyla tüketimi yüksek olan sistemlere otomasyon özelliği kazandırarak enerji tüketimini verimli hale getiriyor. 2022'de bu projeye 6,2 milyon TL yatırım yaparak 7,5 milyon TL tasarruf elde etti. Daha iyi bir alışveriş deneyimi yaşatmak için e-ticaret ve dijitalleşmeye verdiği önemle dijitalleşme ve Cepte ŞOK yatırımlarını sürdürdü.

ŞOK Marketler 46 bini aşan çalışanıyla değer oluşturmaya devam ederken, kadın ve genç çalışanların bu ekosistemde daha çok yer almaları ve daha etkin olmaları adına çalışıyor. Bu çerçevede 2022 yılında kadın çalışan oranı yüzde 51'e ulaştı.

"Uzun vadeli değer oluşturarak çevresel, sosyal, ekonomik ve dijitalleşme alanlarında sürdürülebilirlik vizyonuyla çalışıyoruz"

ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hedefiyle faaliyetlerini yürüttüklerini belirterek israfsız şirket modeline sıkı sıkıya bağlı olduklarını, tüm mağaza ve depolarında enerjiyi tasarruflu ve verimli kullanmak için tedbir aldıklarını söyledi. Birlikten berekete yaklaşımıyla kaliteli ve güvenilir ürünlerini en uygun fiyatlarla müşteriyle buluşturduklarını kaydeden Demirel, verimlilik açısından dijital yeteneklerini doğru şekilde kullandıklarını ve dijital altyapı yatırımlarını büyüttüklerini de dile getirdi. Türkiye'nin lider gıda perakende zincirlerinden biri olarak müşterilerinin gönüllerinde yer edinerek büyümeye devam ettiklerini belirten Uğur Demirel, "Türkiye ekonomisi için uzun vadeli değer oluşturarak her anlamda sürdürülebilir olmak için çalışıyoruz. Bu vizyonla çevresel, sosyal, ekonomik ve dijitalleşme alanındaki gelişmeleri iş yapış modellerimize entegre ederek, finansal başarımızı ortaya koyduğumuz sürdürülebilir değerle perçinliyoruz" dedi. - İSTANBUL