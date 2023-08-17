ŞOK Marketler'in Yılın İlk Yarısındaki Net Karı 1,3 Milyar TL

ŞOK Marketler yılın ilk yarısında karlılığını koruyarak hedeflerinin üzerinde büyüdü. Satış gelirlerini yükselten şirketin net karı 1,3 milyar TL oldu. Şirketin mağaza sayısı 10 bin 475'e ulaştı ve çalışan sayısı da arttı.

ŞOK Marketler'in yılın ilk yarısında net karı 1,3 milyar TL oldu

İSTANBUL, - ŞOK Marketler yılın ilk yarısında karlılığını koruyarak hedeflerinin üzerinde yüzde 93 büyüdü. Satış gelirlerini 45,4 milyar TL'ye yükselten şirketin bu dönemde 1,3 milyar TL net kar elde etti.

ŞOK Marketler'in mağaza sayısı 10 bin 475'e ulaştı. Son 5 yılda çalışan sayısını yaklaşık 27 binden 47 bine yükselten şirket, ülke istihdamına katkı sağlamaya devam etti.

DEMİREL: ŞOK MARKETLER OLARAK BİRİNCİL HEDEFİMİZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Yılın ilk yarısıyla ilgili değerlendirmede bulunan ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel şunları söyledi:

"2023 yılının ilk altı ayını geride bırakırken tüm çalışanlarımızla birlikte ortaya koyduğumuz yoğun emeğin müspet rakamlarla taçlandırılmış olmasından mutluluk duyuyoruz. Ülkemiz ekonomisi ve istihdam alanında sağladığımız katkılar bizler için motivasyon kaynağı oldu. Bu hedefle daima daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Şubat ayında deprem felaketinin yaralarını sararken; mağaza açılışlarımıza hız kesmeden devam ettik. Deprem operasyonlarımızı yeniden başlatarak müşterilerimize en hızlı hizmet sunan perakende şirketi olduk. Bu dönemde elde ettiğimiz rakamsal büyüme elbette birincil hedefimiz olan 'müşteri memnuniyeti'nin de bir sonucu. Son dönemde lansmanını gerçekleştirdiğimiz Win sadakat programımızla müşterilerimizin bütçesine katkıda bulunuyor ve tasarruf etmelerini sağlıyoruz. Hizmetlerimizi çeşitlendirerek ve kampanyalarımızı artırarak müşterilerimizin daima yanında olmaya devam ederken; mağaza ağımızı genişletmeyi ve istihdama katkı sağlamayı da sürdüreceğiz."