ŞOK Marketler Ek İndirimlere Gidiyor

ŞOK Marketler, ağustosta başta temel ihtiyaç ürünleri olmak üzere birçok kategoride ek indirimler yapacağını duyurdu. Win sadakat programıyla müşterilere ekstra indirimler ve TL kazanma fırsatı sunan ŞOK, taze sebze meyveleri Tarladan Sofraya Doğru Tarım projesiyle en uygun fiyatlarla müşterilerine ulaştırıyor. ŞOK Marketler'de cuma ve pazar günleri arası yapılan hafta sonu kampanyalarında pek çok kategoride indirim yapılıyor.

ŞOK Marketler, "her gün düşük" fiyat politikasıyla satılan ürünlerine ilave olarak ek indirimlere gittiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ŞOK Marketler, ağustosta başta temel ihtiyaç ürünü olan gıda ve temizlik ürünleri olmak üzere soğandan zeytine, peynirden yoğurda, yumurtadan pirince, diş macunundan deterjana yüzlerce üründe önemli indirimlere gitti.

Temmuzda devreye alınan Win sadakat programı ile firma, müşterilerine mevcut kampanyalara ilave ekstra indirimler ve yapılan alışverişlerden TL kazanma fırsatı sağladı. Yine ağustosta gıda ve temizlik kategorilerinde birçok üründe Win kampanyası uygulandı.

Taze sebze meyveleri "Tarladan Sofraya Doğru Tarım" projesiyle çiftçiden doğrudan alım yaparak en uygun fiyatlarla müşterileriyle buluşturduklarını ifade eden ŞOK yetkilileri, vatandaşların ihtiyaçlarını Türkiye'nin 81 ilinde kesintisiz şekilde karşıladıklarını belirtti.

Çiftçiye finansal destek sağlanarak ve alım garantisi verilerek yerli üretimin desteklendiği projeyle, domatesten soğana, elmadan patatese onlarca çeşit tarım ürününün en taze ve uygun şekilde ŞOK müşterilerine ulaştırıldığı ifade edildi.

Bu ayda da indirimlere devam edecek olan ŞOK Marketler'de özellikle cuma, pazar günleri arası yapılan hafta sonu kampanyalarında pek çok kategoride indirim yapılacağı belirtildi.

Bu kapsamda 8-9-10 Eylül'de tüm meyve sebze ürünlerinde yüzde 15, tüm kuruyemiş kategorisinde yüzde 15 ve tüm toz çamaşır deterjanlarında yüzde 25 indirim yapıldığı belirtildi.