Şok Marketler'den Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel indirim

Şok Marketler, 'Cumhuriyetimizin 100'üncü Yıl Şenlikleri' başlığıyla indirim kampanyası başlattığını duyurdu. Kampanya kapsamında ekim ayı boyunca toplamda bin üründe yüzde 50'ye varan indirimler yapılacak ve sadakat programı müşterilerine TL kazancı sağlanacak.

Ekim ayı boyunca her hafta, peynirden zeytine, çaydan kahveye, undan süte en az 250 üründe yüzde 50'ye varan indirim ve Win sadakat programı müşterilerine özel avantajlar sağlanacak. İndirimli ve Win TL kazançlı ürünlere hem marketin 81 ildeki 10 bini aşkın mağazasından hem de online alışveriş uygulaması üzerinden ulaşılabilecek.

Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel indirim kampanyası hakkında değerlendirmelerde bulunan Şok Marketler CEO'su Uğur Demirel şunları söyledi:

"Çok büyük mücadelelerle kazanılan milletimizin varoluş savaşı tam 100 yıl önce Cumhuriyetin kuruluşu ile taçlandırıldı. Öncelikle Cumhuriyeti bizlere armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum. Ülkemizi daha da ileriye taşımak için çok çalışırken, ülkemizin bu en kıymetli gününü de kuşkusuz büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Türk milleti olarak en büyük özelliklerimizden biri zor günlerde birlik ve beraberlik ruhu içinde hareket etmektir. Bu anlayışla küresel dalgalanmalar sebebiyle enflasyonist bir dönemden geçerken, biz de hane ekonomilerine ve enflasyonla mücadeleye katkı vererek 100'üncü yıl heyecanına ortak olmak istedik. Ekim ayındaki Cumhuriyetimizin 100'üncü Yıl Şenlikleri süresince toplam bin kampanyalı ürünümüzde indirimler ve Win avantajları sunacağız. Şok Marketler'de müşterilerimize her gün düşük fiyatlar sunuyoruz. Amacımız Türkiye'nin dört bir yanında halkımızın tamamının temel ihtiyaç ürünlerine rahatlıkla ulaşabilmesi. Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümü gibi böylesine özel bir dönemde her gün düşük olan fiyatlarımıza yaptığımız ilave indirimlerle Cumhuriyet şenliklerine katkı vermeyi hedefliyoruz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlarken, tüm halkımızı Cumhuriyetimizin 100'üncü Yıl Şenliklerine davet ediyorum."