Kuzey Kore'den ABD ve müttefiklerine nükleer savaş resti

Nükleer savaş kapıda! Tarihi hata sonrası resti çekti
İmamoğlu'na 3'lü adaylık sorusu! Yanıtı Yavaş'ın önünü kapatacak cinsten

İmamoğlu'na 3'lü adaylık sorusu! Yanıtı Yavaş'ı kızdıracak cinsten
TSK'dan ihraç edilen teğmenler ABB'de işe başlıyor ama biri hariç

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerin akıbeti belli oldu
Trafik tartışmasında olay diyalog: Ehliyetim yok zaten

"Arabadan indin, ehliyetin gidiyor" çıkışına sürücüden olay yanıt

ŞOK Marketler 2024'te Büyümeye Devam Ediyor

ŞOK Marketler 2024'te Büyümeye Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ŞOK Marketler, 2024 yılında açtığı yeni mağazalarla Türkiye genelindeki yaygınlığını artırırken, 'Her Gün Ucuz Fiyat' kampanyalarıyla müşterilerine ekonomik destek sağladı. Kadın girişimcilik ve deprem bölgesindeki tedarikçileri destekleyen projeleriyle toplumsal fayda sağlamaya devam eden şirket, aynı zamanda dijitalleşme yatırımlarını artırdı.

ŞOK Marketler, 2024 yılında artan mağaza sayısı ve istihdama katkısıyla büyümesini sürdürdü. Şirket "Her Gün Ucuz Fiyat" kampanyalarıyla müşterilerinin bütçesine destek olurken, kadın girişimciliğini ve deprem bölgesindeki tedarikçileri güçlendiren projeleriyle toplumsal fayda sağlamaya devam etti.

ŞOK Marketler 2024 yılı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. Yıl boyunca yaptığı yatırımlarla istikrarlı büyümesini sürdüren şirket, 2024 yılında nette açılan 256 yeni mağazayla beraber 81 ildeki toplam mağaza sayısını 10 bin 981'e çıkarırken cirosunu ise 202 milyar TL'ye ulaştırdı. ŞOK Marketler "Her Gün Ucuz Fiyat" kampanyaları ile 2024 yılında da özellikle temel ihtiyaç ürünlerinde müşterilerinin bütçelerine destek oldu. 2024'te 50 bine yaklaşan çalışan sayısıyla ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlamaya devam etti.

Yeni mağaza konsepti hayata geçirildi

ŞOK Marketler, 2024 yılında açtığı yeni mağazalarla Türkiye genelindeki yaygınlığını artırırken yeni mağaza konsepti ile müşteri deneyimini üst seviyeye taşıdı. Standart mağazalara göre daha büyük satış alanına ve daha geniş bir ürün portföyüne sahip olan yeni mağazalarda kafe bölümü, yeme-içme alanları, günlük taze fırın ürünleri, hazır yemek seçenekleri, sıcak kahve ve özel soğutmalı dolaplarda muhafaza edilen taze sebze-meyve ve donuk ürünler ile müşterilere zengin bir alışveriş deneyimi sunuluyor.

Adrese teslimat hizmetinin kapsamı genişledi

2024 yılında dijitalleşme alanında yatırımlarını artıran ŞOK Marketler, e-ticaret uygulaması Cepte ŞOK'u yeni arayüz güncellemesi ve 60 dakika içinde teslimat seçeneğiyle daha kullanıcı dostu hale getirdi. ŞOK Ekstra hizmetiyle de müşterilerin ihtiyaçlarını gözeterek hem mağazalardan hem de Cepte ŞOK üzerinden satın alınabilen gıda dışı ürünleri kargo yoluyla teslim etmeyi sürdürdü.

Deprem bölgesine ve kadın girişimcilere destek

ŞOK Marketler, toplumsal faydayı ön planda tuttuğu "ŞOK'ta Ben de Varım" projesiyle, başta deprem bölgesi olmak üzere, Türkiye'nin farklı bölgelerinden kadın kooperatiflerini desteklemeye devam etti. Kooperatiflerle yapılan iş birliği ile kadınların ürettiği el emeği ürünler kar amacı güdülmeksizin seçili ŞOK mağazalarında müşterilerle buluştu. Proje ile bugüne kadar 10 milyon TL'den fazla ekonomik değer oluştururken, kadın istihdamının artırılmasına ve yerel üretimin güçlendirilmesine katkı sağlandı. Bunun yanı sıra deprem bölgesindeki üreticileri desteklemek amacıyla 2024 yılı Kasım ayında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Akbank iş birliğiyle Tedarik Zinciri Finansman Programı başlatıldı. Bölgedeki tedarikçilerin uygun maliyetli finansmana erişimlerinin kolaylaştırılmasını sağlayan program vasıtasıyla tedarikçilerin mali yapıları güçlendirilirken, kesintisiz üretim ve istihdama da katkı sağlanıyor.

"Stratejik yatırımlarımızla güçlü büyümemizi sürdürdük"

ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel, 2024 yılı performanslarını değerlendirerek, "2024 yılında da stratejik yatırımlarımızla büyümemizi sürdürerek satış gelirlerimizi artırmayı ve müşterilerimize iyi hizmet sunmayı başardık. 'Her Gün Ucuz Fiyat' kampanyalarımızla tüketicilerin temel ihtiyaç ürünlerine erişimini kolaylaştırdık ve bütçelerine katkı sağladık. Yeni mağaza konseptimiz, güncellenen e-ticaret uygulamamız ve kargo yoluyla teslimat hizmetimizle alışveriş deneyimini geliştirdik. Kadın girişimciliğini ve deprem bölgesindeki tedarikçileri destekleyen projelerimiz, istihdama katkımız ve sürdürülebilirlik çalışmalarımızla toplumsal değer oluşturuyoruz. 2025 yılında da tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızla birlikte perakende sektöründeki güçlü konumumuzu daha da ileriye taşıyacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti
img

Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı depremi! Hepsi birden istifa etti
img

"Arabadan indin, ehliyetin gidiyor" çıkışına sürücüden olay yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuyumcudan 250 bin liralık altın taç çalan kadın: Sevgilim üzülmesin diye yaptım

Fotoğraf çekme bahanesiyle eline aldı, arkasına bile bakmadan kaçtı
Bomba iddia! Beşiktaş, Galatasaray derbisinde 5 kırmızı kart görüp maçtan çekilecek

Derbide 5 kırmızı kart görüp sahadan çekilecekler
Naci Görür'den Hakkari uyarısı: Çok sıkıştı, bekliyoruz

Naci Görür sallanan ilimizi uyardı: Çok sıkıştı, bekliyoruz
Mimar Ece Gürel'in eşinden radikal karar! Sırra kadem bastı

Ece Gürel'in eşinden radikal karar! Sırra kadem bastı
Trump, Elon Musk'a destek için Tesla araç satın aldı

Beyaz Saray'ın kapısında çekilen görüntü ABD'yi ayağa kaldırdı
Cengiz Ünder, yeni takımına çeyrek finali getirdi

Bu sezon Fenerbahçe'de yapamadığını yeni takımında 22 dakikada yaptı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.