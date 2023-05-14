SoftBank 2022 mali yılında 7,2 milyar dolar zarar açıkladı

SoftBank Group (SBG), 2022 mali yılında 970,1 milyar yen (7,2 milyar dolar) net zarar açıkladı.

SoftBank Group (SBG), 2022 mali yılında 970,1 milyar yen (7,2 milyar dolar) net zarar açıkladı.

Enerji, finans ve iletişim sektörlerinde hizmet veren SBG, 2022 mali yılı kapsamlı bilanço verilerini duyurdu.

Güncellenen verilere göre firma, Nisan 2022-Mart 2023'ü kapsayan dönemde 970,1 milyar yen (7,2 milyar dolar) net kayıp yaşadı.

Firmanın söz konusu mali yılda satış gelirleri ise yüzde 5,6 artışla 6,57 trilyon yene (48,7 milyar dolar) yükseldi.

Net kayıpta, SBG'nin, yapay zeka odaklı oluşturduğu "Vizyon Fonu" kaynaklı yatırım zararlarının etkili olduğu bildirildi.

Böylelikle Japon firma iki yıl art arda net kayıp açıkladı. SBG, 2021 mali yılında 1,71 trilyon yen net zarar kaydetmişti.