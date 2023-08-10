Sofralık Sultani Çekirdeksiz Üzümün Kesim ve İhracat Tarihleri Belirlendi

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Sofralık Sultani Çekirdeksiz Üzümün kesim tarihi 10 Ağustos 2023, ihracat tarihi ise 11 Ağustos 2023 olarak belirlendi. Mevlana (Razaki) Sofralık üzümünün kesim tarihi ise 16 Ağustos 2023, ihracat tarihi ise 17 Ağustos 2023 olarak tespit edildi.

Sofralık Sultani Çekirdeksiz Üzümün kesim tarihi 10 Ağustos 2023, Mevlana (Razaki) Sofralık üzümünün kesim tarihi ise 16 Ağustos 2023 tarihi olarak tespit edildi. Sofralık Sultani Çekirdeksiz Üzümün ihracat yolculuğu 11 Ağustos 2023, Mevlana (Razaki) Sofralık üzümünün ihraç yolculuğu ise 17 Ağustos 2023 günü başlıyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "Olgunlaşma kriterlerini tespit amacıyla Manisa (Salihli-Alaşehir-Sarıgöl) ve Denizli (Buldan) bölgelerindeki bağlar komisyon tarafından gezilmiş, bölgeyi temsil eden toplam 16 adet bağdan numune alınmış, alınan numuneler Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Laboratuvarı'nda analiz edilmiştir. Analiz sonuçları, 09.08.2023 tarihinde Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ege Dış Ticaret ve Gümrük Bölge Müdürlüğü, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, İzmir İl Zirai Karantina Müdürlüğü ve Ege İhracatçı Birlikleri'nin temsilcilerinin katıldığı toplantıda değerlendirilerek Sultani Çekirdeksiz çeşidi sofralık üzüm ile Mevlana (Razakı tipi) çeşidi sofralık üzüm için hasat ve ihraç tarihleri belirlenmiştir. Buna göre; Sofralık Sultani Çekirdeksiz üzümün 10 Ağustos 2023 tarihinde kesimine, 11 Ağustos 2023 tarihinde ihracatına, Mevlana (Razakı tipi) çeşidi üzümün 16 Ağustos 2023 tarihinde kesimine, 17 Ağustos 2023 tarihinde ihracatına karar verilmiştir. Üzüm, değerlendirme şekillerinin çeşitliliği, iç piyasa tüketimi ve ihracattaki payı ile ülkemiz tarımında önemli bir yeri olan, bu nedenle de büyük bir çiftçi kesiminin uğraş alanı ve doğrudan gelir kaynağını oluşturan değerli bir üründür. İlimizde 866 bin dekar alanda bağcılık yapılmaktadır. Yüzde 95 oranında sultaniye üzüm yetiştirilmektedir. Özellikle Çekirdeksiz üzüm çeşitleri, kurutmalık yanında sofralık olarak değerlendirilebilme özellikleri nedeniyle tüm dünya üzerinde üreticiler tarafından ilgi görmektedir. Sofralık üzümlerde iyi kalite; çeşidin orta büyüklükte homojen salkım, karakteristik renk, bir örnek tane, istenilen tat ve dokuya sahip olmasıdır. Sofralık Sultani Çekirdeksiz üzüm ihracatı ile İlimizden yıllık yaklaşık 200 milyon dolar ihracat geliri elde edilmektedir. Üzüm sezonunun milletimize, çiftçimize, ihracatçımıza hayırlı, bereketli ve bol kazançlı olmasını diliyorum" dedi. - MANİSA