Şoförler Odası Başkanı Semerci'den Vergi Yükü Uyarısı

Denizli Şoförler Odası Başkanı Semerci, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan esnafların basit usulden gerçek usule geçirilmesinin şoförleri zorlayacağını savundu.

Taşımacılık yapan esnafın gerçek usulde vergilendirilmesinin derin bir kaygısı içinde olduklarını belirten Başkan Semerci, "8 Eylül 2025 tarihli ve 10380 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 1 Ocak 2026'dan itibaren şehir içi yolcu taşımacılığı yapan esnafımızın basit usulden çıkarılarak gerçek usulde vergilendirilmesi öngörülmektedir. Denizli Şoförler ve Otomobilciler Odası olarak, bu kararın taşımacı esnafımız üzerinde oluşturacağı etkiler bizleri derinden kaygılandırmaktadır. Bugün şoför esnafımız; artan akaryakıt fiyatları, yedek parça ve bakım giderleri, sigorta maliyetleri gibi birçok zorlukla mücadele ederek ayakta kalmaya çalışmaktadır. Bu şartlar altında alın teriyle evine ekmek götürme gayretinde olan esnafımıza yeni vergi yükleri, taşıması güç bir yük olacaktır" dedi.

"Gerekli düzenlemeler yapılmalı"

Direksiyon başındaki esnafların yükünün azaltılması gerektiğini kaydeden Semerci, "Bizler, esnafımızın sesini duyurmayı, onların hakkını ve emeğini korumayı en büyük görevimiz biliyoruz. Bu nedenle beklentimiz; küçük taşımacı esnafımızın mağdur edilmemesi, alın terinin karşılığını daha adil koşullarda sürdürebilmesidir. Devletimizden beklentimiz, yıllardır direksiyon başında emek veren esnafımızın bu süreçte yalnız bırakılmaması, vergi yükünün hafifletilmesi ve onların ayakta kalabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasıdır. Unutulmamalıdır ki; taşımacı esnafımız yalnızca direksiyon başında değil, aynı zamanda toplumun her kesiminin günlük yaşamına dokunan, şehrimizin omurgasını oluşturan emektar insanlardır. Denizli Şoförler ve Otomobilciler Odası olarak esnafımızın yanında olmaya devam edecek, onların sesi olmaktan vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ