Sodexo ile GetirYemek'te online ödeme dönemi başladı

Sodexo ve GetirYemek iş birliği ile GetirYemek üzerinden verilen siparişler Sodexo yemek kartıyla anında online olarak ödenebilecek.

Sodexo'dan yapılan açıklamaya göre, Sodexo, Türkiye'nin 81 ilinde, 50 binden fazla üye restoran ile hizmet veren online yemek siparişi platformu GetirYemek ile yenilikçi bir iş birliğine imza attı.

İş birliği kapsamında GetirYemek kullanıcılarına sipariş verme esnasında Sodexo yemek kartıyla online ödeme kolaylığı sağlıyor. Türkiye'de ilk ve tek olan bu uygulama ile GetirYemek'ten verilen siparişler, Sodexo Restaurant Pass kullanıcıları tarafından tek tıkla online olarak ödenebilecek. GetirYemek'in "Restoran Getirsin" seçeneğinde geçerli olan iş birliği ile GetirYemek kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak yeni bir ödeme sistemi platforma eklenmiş oldu.

-"Operasyonel olarak büyük kolaylık sağlıyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri İş Geliştirme, Ürün ve İş Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcısı Berna Şamiloğlu, tüm ihtiyaç alanlarında olduğu gibi yemek online siparişlerinin de sunduğu kolaylık ve hız ile çalışanlar için çok önemli bir tercih haline geldiğini kaydetti. Sodexo olarak Türkiye'de 80 bin noktada her gün 1 milyona yakın çalışana dokunduklarını belirten Şamiloğlu, tüketicilerin ihtiyaç duydukları anda ve yerde dijital çözümler ile var olmanın öncelikli hedefleri olduğunu kaydetti. Şamiloğlu, "Bu amaca hizmet eden GetirYemek iş birliği ile hem tüketicilerimize online yemek siparişlerinde kolay ve hızlı bir ödeme deneyimi sunuyor hem de üye iş yerlerimize ek komisyon olmadan yeni bir kanal yaratıyor ve operasyonel olarak büyük kolaylık sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

GetirYemek Satış Direktörü Hakan Devecel de kuruldukları günden bu yana üye restoranlara ve kullanıcılara avantajlar sunarak sektöre yeni bir soluk getirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"2'nci yaşımızda 81 ile ulaşmayı başardık. 3'üncü yaşımızı henüz geride bıraktık ve bu 3 yılda sektörümüzde pek çok ilki hayata geçirdik. Şu anda GetirYemek sistemine kayıtlı 50 binin üzerinde restoran bulunuyor. Bu aynı zamanda GetirYemek'in kullanıcılara en fazla seçenek sunan platform olduğu anlamına geliyor. Sodexo ile imza attığımız iş birliğimizle ise kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştıracak yeni bir ödeme yöntemini daha platformumuza eklemiş olduk."