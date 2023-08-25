Sodexo, FlexoGift'e BODO'yu dahil etti

Sodexo'nun dijital kurumsal hediye platformu FlexoGift, üye ağına içinde yüzlerce deneyim etkinliği barındıran BODO'yu dahil etti.

Sodexo açıklamasına göre, şirket, çalışan motivasyonunu ve bağlılığını artırarak verimlilik sağlama hedefiyle hayata geçirdiği kurumsal dijital hediye platformu FlexoGift'in marka ağına, yelken turu ve doğa gezileri, SPA-masaj, yemek ve sanat atölyeleri ve maceralı aktiviteler gibi yüzlerce heyecan verici anları deneyim hediyesi olarak sunan BODO'yu ekledi.

Sodexo ve BODO'nun iş birliği kapsamında FlexoGift kullanıcıları, BODO'dan yeni deneyimler edinebiliyor. Uçuş, otomobil ve motosiklet sürüşlerinden yelken ve spor aktivitelerine, masaj ve SPA hizmetlerinden sanat ve yemek atölyelerine kadar insanların hayatına değer katacak birçok deneyim sunan BODO ile FlexoGift kullanıcıları, hayatın keyfini çıkartabilecekleri 350'yi aşkın hediyeden dilediklerini seçebiliyor. BODO'yu üye ağına ekleyen FlexoGift, şirketlere, çalışanlarına unutulmayacak anlar hediye etme avantajı sunmayı hedefliyor.

Sodexo'nun değişen çalışan ihtiyaç ve beklentilerine paralel şekilde geçirdiği dönüşümün sonunda ortaya çıkan kurumsal hediye ve ödüllendirme platformu FlexoGift, dijital, esnek ve kolay çözümleriyle şirketlerin hayatını kolaylaştırırken, çalışanlara da kişiselleştirilmiş seçenekler sunuyor. FlexoGift platformu, çalışanların ihtiyacı olan esnekliği onlara sunmak üzere giyim, e-ticaret, turizm, teknoloji, wellbeing, ev dekorasyon ve kişisel bakım gibi çeşitli kategorilerden alışveriş yapma imkanı sağlıyor. Aralarında A101, CarrefourSA, ŞOK, Hopi, Teknosa, Mavi, Ayakkabı Dünyası, DeFacto, Network, Meditopia, MacFit, Divarese, Opet, Braunshop gibi markaların da bulunduğu geniş marka yelpazesi ile çalışanların iş ve yaşam dengesini korumalarına yardımcı olunuyor.

"BODO ile kullanıcılarımız birçok deneyimi keşfedecek ve ödemesini FlexoGift kolaylığında gerçekleştirebilecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sodexo Avantaj Üyeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Yargı, FlexoGift üye ağlarını hızla genişlettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Günümüz iş dünyasında artık her şeyin temelinde çalışan deneyimi yatıyor. İş ve özel hayatın bütüncül bir hale dönüştüğü bir ortamda, çalışanlara sağlanan yan hakların da 360 derece ele alınması kaçınılmaz. Bir çalışan deneyimi markası olarak, bu değişimi ve artan ihtiyaçları yakından takip ediyoruz ve çalışanlara iş hayatında ve ötesinde, onları mutlu edecek, ilgi alanlarına hitap eden faydaları sunmaya gayret ediyoruz. Bu doğrultuda, dijital kurumsal hediye platformumuz FlexoGift'in üye ağına birbirinden farklı deneyimler sunan BODO'yu dahil ettik. BODO ile kullanıcılarımız yemekten seyahate, wellbeing hizmetlerinden ilgili alanlarına göre bulacakları çeşitli eğitimlere kadar birçok deneyimi keşfedecek ve ödemesini FlexoGift kolaylığında gerçekleştirebilecek."

BODO Ülke Müdürü Emre Yasak ise "Kurumsal hediye çözümleri sunan bir firma olarak, Sodexo iş birliği ile, bu alanın lideri FlexoGift platformunda yer almak bizim için çok önemli. FlexoGift aracılığı ile, firmaların çalışanlarına, materyal veya klasikleşmiş hediyeler yerine sıra dışı bir hediye türü olan 'Deneyim hediyeleri' sunmalarının, çalışanların takdir edilme arzusuna çok büyük katkısı olduğunu ve bu deneyimlerin, çalışanlar için, firmaları sayesinde ulaştıkları unutulmaz bir anıya dönüşerek kendilerini özel ve değerli hissetmelerini, bunun da yüksek şirket bağlılığı ve çalışan motivasyonu sağladığını görmekteyiz." ifadelerini kullandı.