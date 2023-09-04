Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme 3 Ödül Kazandı

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme, çalışan bağlılığını artırmak ve yetenek gelişimini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği projelerle uluslararası prestijli ödül komiteleri Stevie'den 'Bronz', Brandon Hall'dan ise 'Gümüş' ve 'Bronz' olmak üzere 3 ödül kazandı.

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme, çalışan bağlılığını artırmak ve yetenek gelişimini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği projelerle uluslararası prestijli ödül komiteleri Stevie'den "Bronz", Brandon Hall'dan ise "Gümüş" ve "Bronz" olmak üzere 3 ödül kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Çalışan Bağlılığı" alanının öncü markası olarak yan haklar dünyasını şekillendiren Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme, şirket içi yetenek gelişimini desteklemek, çalışan motivasyon ve bağlılığını artırmak amacıyla geliştirdiği projelerle uluslararası arenada 3 ayrı ödülün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Feride Düzduran Gündüz, şirketlere sunulan yenilikçi projeleri önce Sodexo bünyesinde uygulayarak çalışan bağlılığını ve motivasyonunu artırmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sodexo olarak, müşterilerimize, çalışan deneyimini iyileştirecek ve çalışan bağlılığını güçlendirecek ürün ve hizmetler sunuyor ve her gün milyonlarca insanın hayatına dokunuyoruz. Bu noktada, önce kendi çalışma arkadaşlarımızın deneyimini mükemmelleştirerek işe başlamamız gerektiğine inanıyoruz. 'Değişim Sensin' diyerek, çalışan deneyiminin geleceğini, çalışma arkadaşlarımızla birlikte tanımladığımız bu yolculukta, farklılıklarımızdan ilham aldığımız ve birbirimizi geliştirdiğimiz kapsayıcı bir ortam yaratmayı oldukça önemsiyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın deneyimini değerli kılmak ve organizasyonumuzda çalışanlarımızın işe katılımını ve bağlılığını artırmak için çeşitli uygulamalar ve özgün yaklaşımlar kullanıyoruz. Bu amaçla ortaya koyduğumuz projelerin sektördeki önemli organizasyonlar tarafından ödüllendirilmesi bizim için gurur verici."

Ödüllü İK projeleriyle çalışan motivasyonunu artırıyor

Verilen bilgiye göre, "Dijital bir çalışan deneyimi platformu olma" vizyonu doğrultusunda Sodexo Global tarafından da "dönüşüm lideri ülke" seçilen Sodexo'nun bu dönüşüm sırasında çalışan bağlılığını ve motivasyonunu korumaya yönelik alınan aksiyonları uluslararası prestijli ödül komiteleri tarafından da ödüle layık görüldü.

The Stevie Awards tarafından İnsan Kaynakları kategorisinde kazandığı "Bronz" ödülle şirket, tüm çalışanlarının katılımını sağlayarak hayata geçirdiği dijital ve güncel uygulamalarıyla kültürel dönüşümü başarıyla gerçekleştirdiğini bir kez daha ispatladı.

Fiziki yemek kartından tamamen dijital bir yapıya dönüşen Sodexo'da açık iletişimi destekleyen, geri bildirim kültürü, takdir ve ödüllendirmeyi teşvik eden anlık ödüllendirme sistemi SodexOnspot'un başarısı ise Brandon Hall Awards-Talent Management kategorisinde "Bronz" ödül ile taçlandırıldı.

Sodexo, ayrıca "Ürün Odaklı Satış" becerisinden "Değer Odaklı Satış"a dönüşüm sürecinde yönettiği organizasyonel dönüşüm ve yetkinlik gelişim programıyla da Brandon Hall Awards-Sales Performance kategorisinde "Gümüş" ödül almaya hak kazandı.