SOCAR Türkiye, Women Energy programını sürdürüyor

SOCAR Türkiye, genç kadınların iş ve yönetim rollerinde eşit temsiline katkı sağlama hedefiyle başlattığı Women Energy programını bir yıl sürecek eğitim programıyla sürdürüyor. 2 bin 200 yeni mezun genç kadın adayın başvuru yaptığı programa seçilen 10 aday, SOCAR Türkiye'nin farklı lokasyonlarında üretim ve proses gibi sahaya yönelik mühendislik rollerinin yanı sıra, dijital dönüşüm, finans gibi departmanlarda yerini alacak.

SOCAR Türkiye, genç kadınların iş ve yönetim rollerinde eşit temsiline katkı sağlama hedefiyle başlattığı Women Energy programını bir yıl sürecek eğitim programıyla sürdürüyor. 2 bin 200 yeni mezun genç kadın adayın başvuru yaptığı programa seçilen 10 aday, SOCAR Türkiye'nin farklı lokasyonlarında üretim ve proses gibi sahaya yönelik mühendislik rollerinin yanı sıra, dijital dönüşüm, finans gibi departmanlarda yerini alacak.

SOCAR Türkiye, kadın yöneticiler liderliğinde yürüttüğü "Women Energy" projesini, "Management Trainee" (MT) programıyla sürdürüyor. Women Energy projesini kadınların iş ve yönetim rollerinde eşit temsiline katkı sağlama hedefiyle yürüten SOCAR Türkiye, "Lider Kadınlar Gelişim Programı" ile kariyerine enerji sektöründe başlamak isteyen genç kadınlara destek oluyor.

MT programına Türkiye genelinden üniversiteden yeni mezun olmuş 2.200 genç kadın adayın yaptığı başvuru arasından, "aday belirleme çalıştayı" Ideathon'a katılmak üzere 40 kişi seçildi. Beşer kişiden oluşan sekiz takım halinde 1 günlük çalıştaya katılan adaylar "Kadınlar için nasıl daha iyi bir çalışma ortamı tasarlayabiliriz" konusunda içerik geliştirdiler. Çalıştaya katılanlar arasından yapılan değerlendirme sonucu 10 kişi MT programına katılmaya hak kazandı.

Seçilen 10 kişi, SOCAR Türkiye'nin farklı lokasyonlarında sahaya yönelik mühendislik rollerinde üretim, proses, projenin yanı sıra dijital dönüşüm, finans gibi departmanlarda çalışma fırsatı yakalayacak. 1 yıl sürecek MT programında adaylara kendilerini geliştirmelerine yönelik "büyük resmi görmek, toplumsal cinsiyet eşitliği, çeviklik, scrum, sunum teknikleri, enerji ve petrol piyasası, kalite, kaizen" eğitimleri verilecek. - İSTANBUL