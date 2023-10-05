Snack Expo Denizli Fuarı 16 Kasımda Açılıyor

Denizli Ticaret Odası'nın da desteklediği Snack Expo Denizli Fuarı, 16 Kasımda EGS Park Fuar Alanı'nda açılacak.

Denizli Ticaret Odası'nın (DTO) da desteklediği Snack Expo Denizli Fuarı, 16 Kasım günü EGS Park Fuar Alanı'nda ziyaretçilerine kapılarını açacak. Göreve geldikleri gün itibariyle dünyanın dört bir yanında çok sayıda fuara katılan DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli'yi de fuar merkezi haline getirmeye çalışıyor. Bu çerçevede çalışmalarını sürdüren Başkan Uğur Erdoğan, kuru yemiş, kuru meyve, cips, kahve, çikolata, şekerleme ve gıda makinaları Snack Expo Denizli'nin bu çerçevede atılan önemli bir adım olduğunu söyledi. Denizli'de düzenlenen fuarlardın sektörel çeşitliliğini artırmak için başlattıkları çalışmalarında bu zincire yeni bir halka daha eklemiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, "Snack Expo Nuts & Tech Fair, Denizli'mizde yapılacak. Ülkemiz, 5 milyar doları bulan ihracatı ile atıştırmalık ve kuruyemiş alanında dünyanın en büyük tedarikçilerinden biri. Denizli'miz de kuruyemiş üretimi ve kuruyemiş makineleri imalatı ile ihracatında ülkemizin merkezi. Denizli'de gerçekleştirilecek Snack Expo Denizli Fuarı'na atıştırmalık alanında faaliyet gösteren tüm illerimizin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinden profesyonel ziyaretçiler gelecektir. Bu fuarımızı, en büyük atıştırmalık ve kuruyemiş ile kuruyemiş makinası üreticisi konumundaki şehrimizden dünyaya açılan yeni ve önemli bir ticaret kapısı olarak görüyoruz" dedi. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, böyle bir organizasyonu Denizli'de yaptıkları için Trend Fuarcılık ve Yayıncılık AŞ yetkililerine teşekkür etti. Erdoğan "Denizli Ticaret Odası'nda göreve geldiğimiz günden bu yana dünyanın dört bir tarafındaki fuarlara katılıyoruz ve KOSGEB desteği ile tüm üyelerimizi bu fuarlara gönderiyoruz. Snack Expo Denizli Fuarı'nda atıştırmalık, kuru yemiş, kuru meyve, cips, kahve, şekerleme ve teknolojileri üretimi ile ihracatı yapan tüm firmalarımızın yer alması son derece önemlidir. Denizli kuru yemiş üretiminde ve kuru yemiş makineleri imalatında, ülkemizin merkezi. Bu fuarın ilimizde düzenlenecek olması, o nedenle bizim için çok önemli. Snack Expo Fuarı'nda, sadece Denizli'mizden değil tüm illerden katılımcılar olacak. Farklı sektörlerde yeni fuar organizasyonları düzenleyerek, Denizli'mizi ülkemizdeki ticaretin dünyaya açılan önemli bir kapısı yapma noktasındaki girişimlerimizi sürdüreceğiz ve bu konuda sektörlerimize gereken desteği verecek" diye konuştu.

Snack Expo Kuru Yemiş, Kuru Meyve, Cips, Kahve, Çikolata, Şekerleme ve Gıda Makinaları Denizli Fuarı, her türlü atıştırmalık ürün, kuru yemiş, kuru meyve, cips, kahve, çikolata ve şekerleme imalatı, ihracatı, ithalatı, toptan ve perakende satışıyla uğraşan firmaların yanı sıra bunların makinalarının imalatını, ihracatını, ithalatını, mümessilliğini, toptan ve perakende satışını yapan firmaları buluşturacak. Ayrıca, atıştırmalık sektörünün tüm alanlarına hizmet sunan firmalar ile tamamlayıcı ürünler sunanlar da bu fuarda olacak. Sektördeki tüm profesyoneller ve firma sahipleri ile satın alma elemanları ise bu fuara ziyaretçi olarak katılacaklar. Öte yandan sektörde yeni yatırım planlayan ve işini geliştirmek isteyen firma sahipleri ile yatırım proje müdürleri ve yeni makine satın almak yapmak isteyen tüm sektör temsilcileri de bu fuarda olacak. Katılımcılar, yeni tedarikleri için iş bağlantıları kurmaya da çalışacaklar. - DENİZLİ