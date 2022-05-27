Skyscanner ve Huawei Petal Search'ten stratejik ortaklık - Haberler

Huawei ve milyonlarca gezginin uçuş, otel ve araç kiralama için en iyi seçenekleri bulmasına yardımcı olan lider küresel seyahat uygulaması Skyscanner, geçen günlerde gerçekleştirdiği stratejik iş ortaklığını duyurdu.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen iş birliği kapsamında, Skyscanner'ın binden fazla global tedarikçiden küresel içerik ve kapsam sağlayan pazar lideri Flight Search API'si ile Huawei Mobil Servis ekosisteminde yer alan Petal Search ve Petal Haritalar arasında entegrasyon sağlandı.

Bu sayede Petal Search ve Petal Haritalar kullanıcıları, seyahatlerini Skyscanner'in zengin altyapısını kullanarak kolayca planlayabilecek ve uçak bileti, otel rezervasyonu ve araç kiralama işlemleri için birçok farklı seçeneği değerlendirebilecek.

Başta Avrupa olmak üzere 170 ülkede, Huawei Petal Search ve Petal Haritalar aracılığıyla aylık 200 milyon aktif kullanıcıya sunulacak olan bu yenilik ile beraber, Petal Search kullanıcıları, yerel Skyscanner kullanıcılarının alışık olduğu aynı içeriğe, kapsama alanına ve rekabetçi fiyatlara kolayca erişmenin keyfini çıkaracak.

Yeni stratejik ortaklık sayesinde milyonlarca Petal Search kullanıcısı en iyi uçuş seçeneklerini en rekabetçi fiyatlarla bulabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Skyscanner Global Pazarlama Direktörü Sonja Balcer, Huawei ile ortaklık yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Petal Search kullanıcıları artık en rekabetçi uçuş fiyatları ve hızlı sonuçlarla dünya üzerindeki binlerce farklı noktaya yönelik milyonlarca uçuş kombinasyonuna tek tıkla ulaşabilecek. İş birliğimiz seyahat sektörü için önemli bir zamanda gerçekleşiyor. Önümüzdeki aylarda ve yıllarda hem küresel hem de yerel olarak birlikte büyük başarılara imza atacağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Skyscanner'ın Huawei Mobil Servisleri ile Uçuş Arama API entegrasyonu iş birliği, havayollarının kapasitelerini yeniden artırdığı ve dünya genelinde sınır kısıtlamalarının gevşetildiği bir zamanda gerçekleştiriliyor.

Skyscanner tarafından gerçekleştirilen en son anket sonuçlarına göre, gezginlerin yüzde 86'sı seyahat için salgın öncesine kıyasla daha fazla veya aynı miktarda harcama yapmayı planlıyor ve yarısı ise daha fazlasını harcamayı planlıyor. Öte yandan, seyahat etmeye olan talep dünyanın birçok bölgesinde hızla artarken küresel arama hacimlerinin Mart ayında Şubat ayına oranla yüzde 20 arttığı gözlemlendi.

Huawei Mobil Servisleri Avrupa Başkan Yardımcısı Jaime Gonzalo da kullanıcıları tekrar dışarı çıkmaya teşvik etmek için mükemmel bir zaman olduğunu düşündüklerini vurgulayarak, "Petal Search'ün verimli ve güvenilir bir seyahat arkadaşı olmasına yardımcı olmak için seyahat ve arama markalarıyla yeni ve mevcut ortaklıklar kurarak macera ve seyahat düşkünü kullanıcılarımızı desteklemek istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Gonzalo, "Skyscanner'ın Petal Search'e gelişi, binden fazla tedarikçiyle çalışan Skyscanner gibi pazar liderleri ve yenilikçilerle çalışma taahhüdümüz için yeni bir kilometre taşıdır. Bu aynı zamanda kazan-kazan yaklaşımıyla son kullanıcılara daha fazla seçenek sunmamızı da destekliyor." yorumunu yaptı.

Petal Search, en son teknolojik gelişmelerden yararlanıyor ve yeni fırsatlar için önemli adımlar atıyor. Öte yandan, kullanıcılarının günlük ihtiyaçlarını olabildiğince zahmetsiz hale getirmek için kendi sektörlerinde lider konumda yer alan servis sağlayıcılarla ile ortaklık kurarak yüksek kaliteli içerik ve hizmetlerle dolu bir arama deneyimi sunmayı hedefliyor.