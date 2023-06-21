Türkiye ve Avrupa Birliği iş birliğiyle hayata geçirilen 'Şehirlerde Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik için Avrupa Birliği Desteği Projesi' (SKUP Türkiye) başladı. Projenin ana kavramı bisiklet kullanımı olacak. 'Avrupa Hareketlik Haftası'nın Türkiye'de yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, 'Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bu yılki teması 'Şehrini Keşfet- Gelecek Enerjini Koru' oldu. Projenin nihai faydalanıcısı Türkiye Belediyeler Birliği olacak.

'SKUP Türkiye Projesi' başladı; 'ana kavram bisiklet'

TÜRKİYE ve Avrupa Birliği'nin (AB) iş birliğinde hayata geçirilen 'Şehirlerde Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik için Avrupa Birliği Desteği Projesi' (SKUP Türkiye) başladı. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, ana kavramın bisiklet kullanımı olduğunu söyledi.

'Avrupa Hareketlik Haftası'nın Türkiye'de yaygınlaştırılması amacıyla Türkiye ve AB iş birliğinde 'SKUP Türkiye Projesi' hayata geçirildi. Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) nihai faydalanıcısı olduğu proje kapsamında, 'Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bu yılki teması 'Şehrini Keşfet- Gelecek Enerjini Koru' oldu. 'Avrupa Hareketlilik Haftası' ve 'SKUP Türkiye Projesi'nin tanıtımı TBB'de gerçekleştirildi. Toplantıya, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, TBB Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burak Ayhan katıldı.

TBB Başkanı Yılmaz ise dünyanın bir iklim değişikliğine gittiğini belirterek, "Bu iklim değişikliğinin hayatımızı olumsuz yönde etkileyeceği belli. Daha çok üretmek için daha çok kirletmeli miyiz? Metan gazı ve ozon tabakasını delen diğer unsurları nasıl azaltabiliriz. Bunun için sürdürülebilir kentsel ulaşım yöntemlerini ana gündem maddemiz haline getirmeliyiz" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

- Mehmet Kemal Bozay'ın konuşması

- Meyer-Landrut'un konuşması

- Yücel Yılmaz'ın konuşması

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Rukiye MEYVECİ- Umutcan ÖREN/ANKARA,