'SKUP Türkiye Projesi' başladı; 'ana kavram bisiklet'
Ekonomi Haberleri
Türkiye ve Avrupa Birliği iş birliğiyle hayata geçirilen 'Şehirlerde Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik için Avrupa Birliği Desteği Projesi' (SKUP Türkiye) başladı. Projenin ana kavramı bisiklet kullanımı olacak. 'Avrupa Hareketlik Haftası'nın Türkiye'de yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, 'Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bu yılki teması 'Şehrini Keşfet- Gelecek Enerjini Koru' oldu. Projenin nihai faydalanıcısı Türkiye Belediyeler Birliği olacak.
'SKUP Türkiye Projesi' başladı; 'ana kavram bisiklet'
TÜRKİYE ve Avrupa Birliği'nin (AB) iş birliğinde hayata geçirilen 'Şehirlerde Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik için Avrupa Birliği Desteği Projesi' (SKUP Türkiye) başladı. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, ana kavramın bisiklet kullanımı olduğunu söyledi.
'Avrupa Hareketlik Haftası'nın Türkiye'de yaygınlaştırılması amacıyla Türkiye ve AB iş birliğinde 'SKUP Türkiye Projesi' hayata geçirildi. Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) nihai faydalanıcısı olduğu proje kapsamında, 'Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bu yılki teması 'Şehrini Keşfet- Gelecek Enerjini Koru' oldu. 'Avrupa Hareketlilik Haftası' ve 'SKUP Türkiye Projesi'nin tanıtımı TBB'de gerçekleştirildi. Toplantıya, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, TBB Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burak Ayhan katıldı.'YERELDEN KAYNAKLANAN BÜYÜK KAZANÇ OLACAK'Bakan Yardımcısı Bozay, 'Şehrini Keşfet- Gelecek Enerjini Koru' temasına ilişkin, "Ana kavram bisiklet. Bisiklet bir salgın üzerine 19'uncu yüzyılda ortaya çıktı ve bugün yeniden gündemde. 'Şehrini Koru- Geleceğine Sahip Çık'; burada enerjinin 2 anlamı var. Enerjiyi hidrokarbonlar üzerinden tüketmeden nasıl koruruz? Diğeri de bunu yaparken toplumsal enerjimizi ve oryantasyonumuzu korumak. Bu enerji nasıl korunur? Yerel yönetimler, aslında sokaktaki insanın, milletimizin asıl enerjisini taşıyan kişilerdir. Bunu doğru kullanmak, doğru yönlendirmek demek, 'milletin enerjisini doğru yönlendirmek' demektir. Yerelden başlayan bu projenin ve SKUP çerçevesinde yapılacakların devletimize, milletimize yerelden kaynaklanan büyük bir kazanç olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.'SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ İÇİN ELE ELE VERECEĞİZ'AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, bir farkındalık yaratmak istediklerini ifade ederek, "Daha sağlıklı, daha yeşil, karbon ayak izimizin azaldığı bir yaşamı ancak davranışlarımız değiştirerek sağlayabiliriz. Avrupa'da ülkeler ulaşımı, fosil enerjiden uzaklaştırmaya başladı. Yapılan tüm planlamalarda altyapıları daha güvenli hale getirmek, vatandaşa daha emniyetli yollar sunmak, daha kaliteli bir hava sunmak için projelere önem veriliyor. Biz de Türkiye'de bunun olması için çalışmalar yapıyoruz. Bu yıl 'Enerjini Koru- Şehrini Keşfet' mottosu bizim için çok değerli. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklı, enerji fiyatlarının fırladığını görüyoruz. Bu nedenle enerji tasarrufu yapmak gerekiyor. İşte burada bu projenin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Yavaşlama, bisiklete binme, toplu taşımayı kullanmada belediyelere çok iş düşüyor. Hep birlikte sürdürülebilir enerji için ele ele vereceğiz" dedi.
TBB Başkanı Yılmaz ise dünyanın bir iklim değişikliğine gittiğini belirterek, "Bu iklim değişikliğinin hayatımızı olumsuz yönde etkileyeceği belli. Daha çok üretmek için daha çok kirletmeli miyiz? Metan gazı ve ozon tabakasını delen diğer unsurları nasıl azaltabiliriz. Bunun için sürdürülebilir kentsel ulaşım yöntemlerini ana gündem maddemiz haline getirmeliyiz" diye konuştu.
Görüntü dökümü:
- Mehmet Kemal Bozay'ın konuşması
- Meyer-Landrut'un konuşması
- Yücel Yılmaz'ın konuşması
- Genel ve detay
Haber-Kamera: Rukiye MEYVECİ- Umutcan ÖREN/ANKARA,