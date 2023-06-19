SKD Türkiye'den 'sürdürülebilir kalkınma için kadın-erkek istihdam oranı eşitlenmeli' önerisi

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) Türkiye'nin, KPMG iş birliğiyle gerçekleştirdiği "İşin Geleceği ve Kadın İstihdamı Projesi"nin yol haritası kamuoyu ile paylaşıldı.

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) Türkiye'nin, KPMG iş birliğiyle gerçekleştirdiği "İşin Geleceği ve Kadın İstihdamı Projesi"nin yol haritası kamuoyu ile paylaşıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, SKD Türkiye'nin, kadınların dijital alanda güçlendirilmesi gerektiği fikrinden yola çıkarak KPMG iş birliğiyle hayata geçirdiği proje geçen yıl başlamıştı.

SKD Türkiye, kadınları ekonomiye kazandıracak sürdürülebilir strateji ve uygulamaların belirlenmesinin hedeflendiği projenin ikinci fazına ilişkin tanıtım toplantısını Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

Toplantıda, Türkiye'de kadın istihdamı artışını destekleyecek, kadın çalışanların dijital dönüşümlerini sağlamaya yardımcı olacak, şirketlerin yapacakları değişimleri ve uygulayacakları projeleri takip edebilecekleri adımlara yer verilen "İşin Geleceği ve Kadın İstihdamı Projesi Yol Haritası" kamuoyu ile paylaşıldı.

"Kadınların ön saflarda yer alabilmesi için dijital yetkinliklerini artırması gerekiyor"

Açıklamada toplantıda yaptığı konuşmaya yer verilen SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, Cumhuriyetin 100. yılında ve yeni dünya düzeninde Türkiye için eşitsizliklerin söz konusu olmaması gerektiğini bildirdi.

İş yaşamından sosyal hayata ve siyasete kadar her alanda kadınların daha çok yer aldığı topyekun bir dönüşüm yaşanması gerektiğini kaydeden Edin, şu açıklamalarda bulundu:

"Önümüzdeki süreçte kadınlar başta olmak üzere tek bir kişinin bile geride bırakılmadığı, engelliler ve gençler gibi kırılgan grupların her alanda daha fazla var olmasını sağlayacak yapısal çözümlere ve politikalara ihtiyacımız var. Bu noktada TCMB ataması çok önemli ve sevindirici. Kadın liderlerin, kamu kurumları ve bakanlıklarda da yönetici rollerde görevlendirilmesini ve bu rollerdeki kadın sayısının artmasını temenni ediyoruz. Dijitalleşen dünyada kadınların ön saflarda yer alabilmesi için dijital yetkinliklerini artırması gerekiyor."

Edin, bu kapsamda "Kadın İstihdamı ve Çalışma Koşullarına Yönelik Adımlar" ve "İşin Geleceği ve Dijital Dönüşüm Ekseninde Kadın" olmak üzere iki eksende bir yol haritası ortaya koyduklarını belirterek, "Yol haritasının kadın istihdamını artırmada etki yaratacak uygulamaları hayata geçirmek isteyen şirketlere; politika yapıcılara katkı sağlayacak kıymetli bir kaynak olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ebru Dildar Edin, sürdürülebilir kalkınma için kadın-erkek istihdam oranının eşitlenmesi gerektiğini vurguladı.

"Kadın çalışanlar ülke ekonomisine de büyük fayda sağlıyor"

KPMG Türkiye Ülke Başkanı Murat Alsan da kadınların iş gücüne katılım oranlarının artırılması ve üst pozisyonlarda kadın çalışanların daha fazla rol almasının sağlanmasının yalnızca şirket performansına değil, aynı zamanda ülke ekonomisine de büyük ölçüde fayda sağladığını kaydetti.

Dünya çapında cinsiyet farkını kapatmanın 135 yıl süreceğinin ön görüldüğünü aktaran Aslan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreyi azaltmak için, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kadın istihdamının önünde duran cam tavan, fırsat eşitsizliği, ön yargı gibi durumlara yönelik aksiyonlar alarak cinsiyet eşitsizliğinin önüne geçmek konularında bizlere, yani özel sektör ve paydaşlara önemli bir rol düşüyor. Bir diğer konu da dijitalleşmeyle beraber iş yapış şekilleri değişiyor ve kadınlar yoğun olarak bu dijital dönüşümden ve otomasyondan en fazla etkilenecek rollerde konumlanıyor. Kadınların dijitalleşen dünyaya uyum sağlayabilmesi ve işin geleceğinde fırsat eşitliğine ulaşılabilmeleri adına; Türkiye'de faaliyet gösteren özel sektör kuruluşları tarafından bu yöndeki uygulamaların takip edilmesi ve mevcut durumu bir adım ileri taşıyacak aksiyonların belirlenmesi ve hayata geçirilmesi kritik."

TSKB Genel Müdür Yardımcısı ve SKD Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi, Kadın İstihdamı ve Fırsat Eşitliği Çalışma Grubu Eş Başkanı Meral Murathan ise toplumsal refahın sağlanmasında kritik bir role sahip olan kadınların iklim krizinden de en çok etkilenen gruplar arasında yer aldığını belirtti.

Murathan, kadınların sürdürülebilir bir gelecek için çözüm sürecine dahil edilmesinin önemine değindi.