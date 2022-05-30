"Sivrihisar Kilimi" ve "Sivrihisar Arabaşı" tescillendi - Haberler

Sivrihisar Belediyesi "Sivrihisar Kilimi" ve "Sivrihisar Arabaşı'na" Türk Patent Kurumu Coğrafi İşaret Tescili aldı.

Sivrihisar Belediyesi değerlerine sahip çıkmaya devam ediyor. Daha önceden 5 değerine Türk Patent Kurumu Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan Sivrihisar Belediyesi, 2 değerini daha tescillendirdi. Eskişehir'de toplamda 8 tescilli değerin 5'ine sahip olan Sivrihisar Belediyesi bu sayıyı 7'ye çıkarttı.

Sivrihisar Belediyesi tarafından ilçenin değerlerini korumak, tanıtmak, sahip çıkarak gelecek kuşaklara aktarmak adına başlatılan Coğrafi İşaret çalışmaları ile Sivrihisar'a özgü Muska Baklavası, Dövme Sucuk, Höşmerim tatlısı tescillendirilmişti. Ayrıca ETO tarafından ilçenin değerleri olan "Sivrihisar İncili Küpe ve Sivrihisar Cebesi'ne" Coğrafi İşaret Tescili alındı.

Sivrihisar Belediyesi değerlerine sahip çıkmak adına alınan Coğrafi İşaret Tescillerine yenilerini ekledi. Geçmişten geleceğe aktarılmak ve değerlerine sahip çıkmak adına Sivrihisar Belediyesi "Sivrihisar Kilimi ve Sivrihisar Arabaşı'na" Türk Patent Kurumu Coğrafi İşaret Tescili aldı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi