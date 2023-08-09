Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde üretimi yapılan kurutmalık domatesler, Avrupa'ya ihraç edilerek hem iş istihdamı ve hem de ülke ekonomisine katkı sağlanıyor. Geniş ve bakir arazilere sahip olan Siverek'te son yıllarda yapılan bilinçli tarım sayesinde binlerce insan mevsimlik işçi olmaktan kurtularak, kendi memleketinde iş olanağına kavuşurken, ülke ekonomisine de milyonlarca dolar katkı sağlanıyor.

Siverek'te üretilen kurutmalık domatesler Avrupa'ya ihraç ediliyor

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde üretimi yapılan kurutmalık domatesler, Avrupa'ya ihraç edilerek hem iş istihdamı ve hem de ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

Verimli, bereketli ve geniş tarım arazilerine sahip olan Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde son yıllarda yapılan bilinçli tarım sayesinde binlerce insan mevsimlik işçi olmaktan kurtularak, kendi memleketinde iş olanağına kavuşurken, ülke ekonomisine de milyonlarca dolar katkı sağlanıyor.

Kurutmalık domateslere ilgi arttı

Geniş ve bakir arazilere sahip olan Siverek'te son 5 yılda kurutmalık domateslere ilgi arttı. Özelikle dış ülkelerden yoğun talep olması nedeniyle Pazar sorunu olmayan kurutmalık domatesler, ilçede üretildikten sonra yurt dışına ihraç ediliyor. İlçenin Yoğunca köyünde 500 dönüm arazide ekilen domatesler, kavurucu sıcaklar altında toplandıktan sonra, işçiler tarafından bıçakla ikiye bölünerek, tuzlanıyor. 3 gün yaklaşık 45 derece sıcaklık altında güneşe bırakılıyor. Domatesler kurutulup kıvamına geldikten sonra, toplanarak torbalara konulduktan sonra, depoya kaldırılıyor. Daha sonra tırlarla İzmir ve Ege bölgesine gönderiliyor, buradan da kurutmalık domatesler Avrupa'ya ihraç ediliyor.

Siverek'in zengin arazilerinde kurutmalık domateslerin yüksek verim verdiğini söyleyen Yüksek ziraat mühendisi Yakup Denizedalan, "Şimdi domateslerin kurutulduğu sergi bölümündeyiz, toplanan domatesler, sergi bölümüne getirilerek, ikiye parçalandıktan sonra tuzlanarak güneşe bırakılıyor. Domateslerimiz toplandıktan sonra, tırlarla İzmir'e oradan da yurt dışına gönderiyoruz. Şimdi bulunduğumuz yerde 500 dönüm arazide domates ekmişiz, burada ekiminden hasılatına kadar 250 kişi iş olanağına kavuştu çalışıyor. İlçemizde de bu yıl ortalama 15 Bin dönüm arazide kurutmalık için domates ekimi yapıldı. Buda ilçe ekonomisine büyük bir katkının yanında insanlarımız için iş istihdamı da oldu. Yaklaşık 5 yıldır ekim alanlarımız genişlemeye başladı, geçen yıl oranla yüzde 60 ekim alanlarımızda bir artış oldu. Buda bizim güneydoğu ve Siverek için güzel bir gelişme oldu ve ekonomiye güzel bir katkı sağlandı. Yani yalnızca kurutmalık domates bölümünde ilçemizde yaklaşık 2 bin kişi iş imkanı buluyor. Diğer illere mevsimlik işçi olacaklarına, artık burada kendi topraklarında çalışma imkanının sahip oldular. Siverek'in bakir toprakları çok fazla, gelecek yıl, bu yılın 2 katı ekim yapılacağını tahmin ediyoruz" dedi.