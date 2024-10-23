Üye Girişi
Haberler

Sivaslı Girişimciden Engelli Vatandaşlar İçin Uygun Fiyatlı Klozet Tasarımı

Sivaslı Girişimciden Engelli Vatandaşlar İçin Uygun Fiyatlı Klozet Tasarımı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta bir girişimci, yurt dışında 70 bin TL'ye satılan ayarlanabilir klozet modelini sadece 20 bin TL'ye mal ederek engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Sivaslı girişimci, engelli vatandaşlar için yurt dışında 70 bin TL'ye satılan ayarlanabilir klozeti 20 bin TL'ye mal etti.

Sivas'ta bir engelli vatandaş, ihtiyaç duyduğu ayarlanabilir klozet almak istedi. Klozetin fiyatının 70 bin TL olduğunu öğrenen vatandaş, yüksek maliyeti nedeniyle almaktan vazgeçti. Ürünün farklı ülkelerde fiyatının 70 bin TL'yi aştığını gören girişimci Orhan Aktaş, bahse konu klozeti kendisi yapmaya karar verdi. Satılan ürünleri inceleyerek kendi tasarımını yapan Aktaş, klozeti 20 bin TL'ye mal etti. 3 gün içerisinde yükseklik ve eğim ayarlı klozet sandalyesi yapan Aktaş, daha az maliyetle engelli vatandaşın ihtiyacını karşıladı.

"70 bin liralık ürünü 20 bin liraya mal ettik"

Ürünün çeşitli ülkelerde 70 bin TL'ye satıldığını ifade eden Orhan Aktaş, "Bu ürünümüzü engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak adına kişiye özel olarak tasarladık. Bunu yaparken kar amacı gütmedik. Gündelik yaşamda bizim için basit ve sıradan olan işleri engelli vatandaşlar için de basitleştirmek amacıyla yaptık. Biz bu ürünü geliştirmeyi de düşünüyoruz. Akıllı bir sistem projemiz de var. Aile üyelerinde engelli bir birey olan arkadaşımız bize geldi. Bu ürünün yurt dışında üretildiğini fakat Türkiye'de bu ürünü bulamadıklarını söyledi. Biz de yapabilir miyiz diye düşündük, araştırmalarda bulunduk. Afaki fiyatlar olduğunu gördük. Başka bir ülkede 70 bin liralık olan bir ürünü biz şu anda 20 bin liraya mal ettik. Biz bu ürünü 3 günde ortaya çıkardık" şeklinde konuştu.

"Yeni projeler gerçekleştirmek istiyoruz"

İmkanlar dahilinde birçok projeyi hayata geçirmek istediğini ifade eden Aktaş, "Yeni çalışmalar, projeler gerçekleştirmek istiyoruz ama yatırımcıya ihtiyacımız var. Tamamen felçli olan bir hastanın mutfak işleri, lavabo, banyo ve gündelik ihtiyaçlarını karşılayabileceği projeler geliştireceğiz. Bu ürünümüz kısmi felçli bir hasta için yapıldı. Kendisinin bu ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için aile bireylerinin desteğinin olması gerektiğini ve bu desteğin de zorladığını söylediler. Hasta, ellerinin desteği ile ayağa kalkıyor, koltuk değnekleriyle belli bir yere kadar gidiyor, fakat oturmakta çok zorlanıyormuş. Biz bu ürünü tekerlekli yaptık. Hastayı kendi yatağından kaldırıp, oturtup klozete götürüyoruz. Kendi kalkması ve yürümesi gereken mesafeyi de kolaylaştırdık. Kişiye özel olması sebebiyle belli kiloyu kaldıracak ürünler kullandık. En düşük 90, en yüksek 140 kiloya kadar taşıyabiliyor" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

sivas

Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli'ye kürsüden ip fırlattı

Bahçeli'ye kürsüden ip fırlattı

 Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli'nin yakasındaki rozet dikkat çekti

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı yaparken taktığı rozet dikkat çekti

 Özgür Özel, 'Kürtlere bir devlet teklif ediyorum' sözlerine açıklık getirdi

"Kürtlere bir devlet teklif ediyorum" sözüne açıklık getirdi
Cemal Enginyurt'tan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına zehir zemberek tepki

"Geldiği gün canımı vermezsem Allah canımı alsın"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müsavat Dervişoğlu neden ip fırlattı? Oğuz Kağan rozeti ne anlama geliyor? Devlet Bahçeli'nin taktığı "Oğuz Kağan rozeti" nedir? Savcı Yavuz Engin ne dedi? Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı ne söyledi? 29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? 28-29 Ekim Marmaray, metro, metrobüs, otobüs ücretsiz olacak mı? Müjde Uzman ile Birand Tunca sevgili mi? Müjde Uzman'ın sevgilisi Birand Tunca kimdir? Beşiktaş maçı ne zaman? Lyon- Beşiktaş maçı şifresiz mi? 25 nerenin plakası? 25 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? TABİİ Giriş! 23 Ekim TABİİ bu akşam hangi maçlar var, nasıl üye olunur, ücretli mi? Safiye Soyman kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Safiye Soyman kaç yaşında, nereli? Safiye Soyman biyografisi! Leipzig-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Leipzig-Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Leipzig-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Leipzig-Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.