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Sivas Türkiye'de Patates Üretiminde 6. Sırada

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Türkiye'nin 2023 yılı patates üretim istatistiklerine göre Sivas, 410 bin 377 ton patates üretimiyle Türkiye'de en fazla üretim yapan 6. il oldu.

Türkiye'de yemeklik ve tohumluk patates üretiminde ilk sıralarda yer alan Sivas'ta 2023 yılında 410 bin 377 ton patates üretildi. Sivas, Türkiye'de en fazla patates üretiminin yapıldığı 6. il olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 2023 yılı patates üretim istatistikleri açıklandı. Verilere göre Türkiye'de geçtiğimiz yıl 5 milyon 700 bin ton patates üretildi. Patates üretiminin en fazla olduğu il 757 bin 480 ton ile Niğde oldu. Bu ili 704 bin 41 ton ile Kayseri, 581 bin 850 ton ile Afyonkarahisar, 476 bin 543 ton ile İzmir, 462 bin 545 ton ile de Konya izledi. Sivas 410 bin 377 ton ile 6. sırada yer alırken bu şehri 318 bin 646 ton ile Nevşehir, 313 bin 453 ton ile Aksaray, 273 bin 922 ton ile Bitlis, 217 bin 444 ton ile de Adana takip etti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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