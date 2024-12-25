Sivas TSO'dan Asgari Ücret Artışı Değerlendirmesi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, asgari ücret artışını değerlendirdi.

Özdemir yaptığı açıklamada,"22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücret ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Asgari ücretteki artışın anlamlı olabilmesi için enflasyonun kontrol altında tutulması gerekmektedir. Enflasyonla mücadele kararlı bir şekilde sürmeli, reel sektöre destekler artırılarak devam ettirilmelidir. Çalışanlarımız elbette çok daha fazlasını hak ediyor ancak işverenlerin de devletimiz tarafından desteklenmesini önemsiyoruz. İşverene verilen asgari ücret desteğinin bugünkü şartlar itibarıyla yeterli olmadığı açıkça ortadadır. İş dünyası olarak bu oranın daha da artırılmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi. - SİVAS