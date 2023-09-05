Sivas TSO Başkanı, TBMM Başkanı'ndan Sivas'ın tamamının 6. bölge teşvikleri çerçevesine alınmasını istedi

Sivas TSO Başkanı Zeki Özdemir, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a Sivas'ın tamamının 6'ncı bölge teşvikleri çerçevesine alınmasını istediklerini söyledi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Zeki Özdemir Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un katıldığı 'Sivil Toplum Buluşmaları' programına katıldı.

Protokol konuşmalarının ardından söz alan Sivas TSO Başkanı Zeki Özdemir, ekonomik gelişmeyi Sivas'ın tüm ilçeleriyle beraber bir bütün halinde sağlamayı hedeflediklerini belirterek, "Yüzyılın yatırımı olan hızlı treninin Sivas'ımıza ulaşmasından sonra turizm ve hizmet sektörünün geliştiğini gözlemliyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Talebimiz, bütün Osb'lerimiz Cazibe Merkezi çerçevesine alınsın"

Başkan Zeki Özdemir, "Sivas Ticaret ve Sanayi Odamızın en önemli konusu olan Demirağ Osb'de doluluk oranı 2 sene gibi kısa bir sürede yüzde 80'e ulaşmıştır. Demirağ Osb'yi yüksek teknolojik ürünlerin üretildiği bir OSB haline getirmek için gayretlerimiz devam etmektedir. Az önce belirttiğim gibi şehrimizi sadece bir noktadan, bir merkezden değil, tamamını geliştirmek arzusu içerisindeyiz. Sivas'ımızda 5 tane Organize Sanayi Bölgemiz var. Bunlardan iki tanesi il merkezinde, üç tanesi ise ilçelerimizde. Fakat sadece Demirağ OSB cazibe merkezi çerçevesinde ve bu desteklerden faydalanıyor. Sizlerden ricamız şudur ki; Sivas'taki tüm OSB'lerimiz cazibe merkezi çerçevesine alınması. Tüm sanayici ve tüccarımızın sizlerden talebi bu yöndedir. Devletimiz, hükümetimiz bu imkanı sunduğunda başka talebimizin olmadığını oraları en kısa zamanda doldurup ülke ekonomisine katkı koyacak her türlü çalışmayı yapacağımızdan hiçbir şüpheniz olmasın. Sizden bir tane arzu ve isteğimiz vardır, bütün OSB'lerimizin cazibe merkezi çerçevesine alınmasıdır" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Başkan Zeki Özdemir'e teşekkür ederek konunun takipçisi olacağını ifade etti.

Programın sonunda, Sivas TSO Başkanı Zeki Özdemir Sivas'taki tüm OSB'lerin cazibe merkezi çerçevesine alınmasını içeren dosyayı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a takdim etti. - SİVAS