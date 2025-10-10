Sivas TSO, Azerbaycan ile Ticari İşbirliklerini Güçlendiriyor

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye kapsamlı bir iş programı gerçekleştirdi.

STSO Başkanı Zeki Özdemir'in başkanlığında, Meclis Başkanı Osman Yıldırım, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinden oluşan heyet, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bakü Büyükelçisi Prof. Dr. Birol Akgün'ü ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Sivas ile Azerbaycan arasındaki ticari iş birlikleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Kardeş ülke Azerbaycan ile ticaret, sanayi ve turizm alanlarında ortak projelere yönelik verimli bir görüşme gerçekleştirildi.

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Zeki Özdemir, "Kardeş ülke Azerbaycan ile olan güçlü bağlarımızı daha da güçlendirmek, karşılıklı ticaretimizi ve iş birliklerimizi artırmak bizim için büyük önem taşıyor. Sivas'ın üretim gücünü ve potansiyelini Azerbaycan'daki dostlarımızla paylaşarak ortak projelere imza atmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyükelçilik ziyaretinin ardından Azerbaycan Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Adil Hüseynov tarafından karşılanan Sivas TSO heyeti, ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Sivas ile Bakü arasında ticaretin kolaylaştırılması, yeni iş birliklerinin geliştirilmesi ve yatırım fırsatlarının artırılması için kapsamlı fikir alışverişinde bulunuldu.

Sivas TSO Başkanı Zeki Özdemir, görüşmeler sırasında Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin yalnızca tarihi ve kültürel değil, aynı zamanda ekonomik anlamda da derin bir temele sahip olduğunu ifade etti.

Başkan Özdemir, bu tür ziyaretlerin iki ülke arasındaki ticari köprüleri güçlendirmek ve karşılıklı ekonomik potansiyeli artırmak adına büyük önem taşıdığını belirtti. Ayrıca, Sivas'ın sahip olduğu stratejik konum, lojistik altyapı, organize sanayi bölgeleri ve gelişen sektörleriyle yatırımcılar için cazip fırsatlar sunduğunu söyledi. Sivas'ın uluslararası ticarette daha güçlü bir yer edinme hedefinin bu tür temaslarla pekiştirildiğini sözlerine ekledi.