Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu İç Anadolu Bölge İstişare Toplantısına Katıldı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir ve Başkan Yardımcısı Mutlu Türkoğlu, Kayseri'de gerçekleştirilen Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) İç Anadolu Bölge istişare toplantısına katıldı. Burada konuşan Özdemir, Demirağ Organize Sanayi bölgemizin bütün parsellerine, demiryolu ağları ile ulaşılabilmektedir. Bu durum Türkiye'de ilk ve tektir dedi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir ve Başkan Yardımcısı Mutlu Türkoğlu, Kayseri'de gerçekleştirilen Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) İç Anadolu Bölge istişare toplantısına katıldı. Burada konuşan Özdemir, "Demirağ Organize Sanayi bölgemizin bütün parsellerine, demiryolu ağları ile ulaşılabilmektedir. Bu durum Türkiye'de ilk ve tektir" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, İç Anadolu Bölgesi'ndeki 67 OSB'nin başkanları ile oda ve borsa başkanları ve OSB'lerin bölge müdürlerinin katıldığı toplantıda bölgedeki OSB'lerin sorunları ve talepleri istişare edildi. Bölgedeki OSB'lerin sorun ve taleplerinin istişare edildiği toplantıda Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan, Türkiye'de sanayi alanlarını iki katına çıkarma hedefi istikametinde çalıştıklarının altını çizerken, OSBÜK Başkanı Kütükcü, "Türkiye'nin yeni Marmara Bölgesi, İç Anadolu'da yükselmelidir" dedi.

"Orta Anadolu'nun sanayi merkezi olması ortak akıl ve doğru bir düşüncedir"

OSBÜK İç Anadolu Bölge istişare toplantısında konuşan STSO Başkanı Zeki Özdemir, Marmara Bölgesinden sonra sanayi merkezinin Orta Anadolu'da oluşturulmasının herkesi heyecanlandırdığını söyleyerek, böyle bir düşüncenin birçok bakanın katılımıyla TOBB çatısı altında görüşülmesinin memnuniyetle karşılandığını ifade etti. Özdemir, "Depremin yaraları sarılmaya devam ederken, Marmara bölgesindeki yatırımcılar deprem riskiyle karşı karşıya. Deprem endişesiyle Orta Anadolu'da böyle bir oluşumun gerçekleşmesi talebi ortak akıl ve doğru bir düşüncedir. Bir tarafı Karadeniz, bir tarafı Akdeniz olan Sivas'ımız yüz ölçümü bakımından Türkiye'nin ikinci büyük şehridir. Demiryolu ulaşım akslarında kavşak konumunda olan Sivas'ın hem karayolu hem de demiryolu ile Kuzeyde Samsun Limanına, Güneyde ise Mersin Limanına bağlantısı var. İki tanesi merkezde, 3 tanesi ise ilçelerimizde olmak üzere Sivas'ta 5 tane Organize Sanayi Bölgemiz var. Bunlardan en önemlisi olan Demirağ Organize Sanayi Bölgesinde orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünler üreten firmalara öncelik veriyoruz. Demirağ OSB'mizde doluluk oranı 2 sene gibi kısa bir sürede yüzde 80'e ulaşmış durumda. Umarım en kısa zamanda bu organize sanayi bölgemiz için genişleme taleplerini yaparız. Demirağ Organize Sanayi bölgemizin bütün parsellerine, demiryolu ağları ile ulaşılabilmektedir. Bu durum Türkiye'de ilk ve tektir" dedi.

"Anadolu'daki sanayi havzasının içerisinde Sivas'ta var"

Özdemir, Anadolu'daki sanayi havzasının içerisinde Sivas'ın da olduğunu belirterek, " Gemerek ve Şarkışla ilçelerimizde yatırım düzeyi düşük üç tane organize sanayi bölgemiz var. Orta Anadolu'da yeni organize sanayi bölgeleri ihdas edilip, belki de Marmara Bölgesi'ndeki büyük sanayi tesislerimizin buraya çekilmesi sağlanacak. Hem Kayseri'ye hem de Sivas'a aynı mesafede olan, Şarkışla ve Gemerek'teki OSB'lerimizin de bir an evvel doluluk oranın artırılması için o bölgelerimizin cazip hale getirilmesine dikkat çekmek istiyorum. Sivas'taki tüm OSB'lerimizin tamamının cazibe merkezi ilan edilip, 6. Bölge teşviklerinin buralara uygulanması gerekiyor. Bu konuların dikkate alınarak, Anadolu'daki sanayi havzasının içerisinde Sivas'ın da olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

İç Anadolu Bölgesi'nin Türkiye'nin sanayide yükselen yıldızı olduğuna vurgu yapan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Türkiye'nin yeni Marmara Bölgelerine, yeni yatırım havzalarına ihtiyacı olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye'nin yeni Marmara Bölgesi, bölgedeki illeri kapsayacak şekilde, İç Anadolu'da yükselmeli. Bu yeni sanayi havzası içindeki şehirlerimizin; alt yapılarını, özellikle de yatırım alanlarını, demiryolu ulaşım akslarını, eğitim alt yapılarını, sosyal yaşam alanlarını ve diğer tüm yatırım imkanlarını hazırlamak durumundayız. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu olarak, OSB'lerimizle birlikte bu konuda üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazırız" ifadelerini kullandı. - SİVAS